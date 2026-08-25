Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής - iefimerida.gr

Την παραίτησή του από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής υπέβαλε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Η παραίτηση του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έγινε δεκτή, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στο παρελθόν ο κ. Σέρμπος είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας-Θράκης.

Το ΦΕΚ για την παραίτηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής