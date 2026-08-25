 Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Σέρμπος από σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Σωτήρης Σέρμπος
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την παραίτησή του από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής υπέβαλε ο Σωτήρης Σέρμπος.

Η παραίτηση του καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο έγινε δεκτή, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στο παρελθόν ο κ. Σέρμπος είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών και ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας-Θράκης.

Το ΦΕΚ για την παραίτηση του Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΕΡΜΠΟΣ παραίτηση Κυριάκος Μητσοτάκης σύμβουλος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ