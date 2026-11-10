Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος -Είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, ποιος παίρνει τη θέση του - iefimerida.gr

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα γνωστοποίησε, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Ο βουλευτής Αχαΐας είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και ανεξαρτητοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2026.

Στην επιστολή δεν αναφέρει τους λόγους για τους οποίους παραιτείται από το αξίωμα.

Επικαλείται το άρθρο 5, παράγραφος 1, του Κανονισμού της Βουλής, γνωστοποιώντας επισήμως την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

Στη θέση του κ. Παναγιωτόπουλου αναμένεται να ορκιστεί ο Γιώργος Κυριακόπουλος.