Ν. Παππάς: Κοροϊδία οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Ν. Παππάς: Κοροϊδία οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
«Κοροϊδία» χαρακτήρισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, τα μέτρα 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο πρωθυπουργός.

«Τα "αχρείαστα" 6 δισ. λείπουν από την αγορά και τα νοικοκυριά»

Όπως ανέφερε, σε δήλωσή του ο Νίκος Παππάς, «τα 12 δισ. ευρώ πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 "χτίστηκαν" με τον ΦΠΑ, που αρνείται να μειώσει ο κ. Μητσοτάκης. Τα "αχρείαστα" 6 δισ. του υπερπλεονάσματος λείπουν από την αγορά και τα νοικοκυριά».

«Ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Ο δημοσιονομικός κανόνας επιτρέπει έκτακτες δαπάνες ύψους 2,5 δισ. ευρώ (ή 1% του ΑΕΠ)», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για μέτρα 500 εκατ. ευρώ αποτελούν κοροϊδία. Την ώρα, μάλιστα, που κρατάει 7 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει πρόωρα χρέος τον ερχόμενο Ιούνιο». «Δεν θέλουν να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία. Ας φύγουν για να ανασάνει ο τόπος», κατέληξε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ