Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ δράση για 2.182 ανέργους στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας - iefimerida.gr

Ο Νίκος Παπαθανάσης, εξέδωσε πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στόχος του προγράμματος η ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας στους δήμους. Η πράξη αφορά συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 19.201.600 ευρώ και στοχεύει στην υποστήριξη της απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην τόνωση της αγοράς εργασίας και στην παροχή ευκαιριών σε ανέργους, προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική στήριξη στις υπηρεσίες των δήμων της Θεσσαλίας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Το πρόγραμμα αφορά σε 2.182 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι γυναίκες κ.ά., μέσω της τοποθέτησής τους για 8 μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, της αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και της ενδυνάμωσης των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη λειτουργική ανασυγκρότηση της περιοχής με την αποκατάσταση των ζημιών και την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Μέσω της δράσης προβλέπεται η τοποθέτηση 2.182 άνεργων στους κάτωθι ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης:

