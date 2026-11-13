Παπαστεργίου: Πού εντοπίζονται προβλήματα στο ελληνικό Δημόσιο από το μπλακ άουτ της Microsoft

Το ελληνικό Δημόσιο δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, καθώς τα βασικά πληροφοριακά συστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ διευκρίνισε ότι τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην ηλεκτρονική αλληλογραφία υπουργείων που χρησιμοποιούν διακομιστές της Microsoft, καθώς και στις υπηρεσίες Outlook, Copilot και Teams, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ουσιαστικά η λειτουργία του Δημοσίου.

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«Δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, με την έννοια ότι τα συστήματα δουλεύουν. Τι δεν δουλεύει; Τα email, όσα υπουργεία έχουν servers της Microsoft, έχουν θέμα την ώρα αυτή στο email. Το Outlook. Στο Copilot, που είναι η εφαρμογή AI της Microsoft και στο Teams. Κάποια προβλήματα, αλλά όχι σημαντικά ώστε να επηρεάζουν τη λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Ο υπουργός επισήμανε ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής αυτονομίας των κρατών και δημιουργίας εναλλακτικών υποδομών για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

«Είναι ένα δείγμα του ότι θα πρέπει γενικά όλα τα κράτη και αυτή η κουβέντα υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γι' αυτό και επενδύουμε σε εθνικές και ευρωπαϊκές υποδομές, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι», Δημήτρης Παπαστεργίου.

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Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα κράτη οφείλουν να προσδιορίζουν ποιες υπηρεσίες και ποια δεδομένα θεωρούν κρίσιμα, ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες υποδομές για την προστασία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», καθώς και στις υπόλοιπες υποδομές που αναπτύσσονται, επισημαίνοντας την ανάγκη κατηγοριοποίησης των δεδομένων ανάλογα με την κρισιμότητά τους.

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι το ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ένα υβριδικό μοντέλο υπολογιστικού νέφους, το οποίο συνδυάζει ιδιόκτητες υποδομές με υπηρεσίες cloud για δεδομένα μικρότερης κρισιμότητας.

Κυβερνοασφάλεια

Αναφερόμενος στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας που προκύπτουν από τη διασύνδεση ολοένα περισσότερων συσκευών στο διαδίκτυο, στάθηκε στην ανάγκη λήψης βασικών μέτρων προστασίας, ακόμη και για τις οικιακές συσκευές που συνδέονται στο λεγόμενο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things).

Όπως επισήμανε ο κ. Παπαστεργίου, η χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης και η αντικατάσταση των εργοστασιακών κωδικών αποτελούν στοιχειώδεις πρακτικές ασφάλειας, καθώς συσκευές που παραμένουν με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους είναι περισσότερο ευάλωτες.

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Σε ό,τι αφορά στα περιστατικά που αναφέρθηκαν σε αεροπορικές εταιρείες και σχολεία, διευκρίνισε ότι επρόκειτο για τηλεφωνικές φάρσες και όχι για κυβερνοεπιθέσεις.

«Θέλει προσοχή για τα συστήματά μας, θα πρέπει καθημερινά να σκεφτόμαστε τι μπορεί να μας έχει ξεφύγει, γιατί ο κόσμος είναι πολυσύνθετος, τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα καθημερινά αυξάνονται», τόνισε.

Ο κ. Παπαστεργίου υποστήριξε ότι μέχρι σήμερα το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από κυβερνοεπιθέσεις, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται καθημερινά προσπάθεια για την ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.

«Πρέπει να έχουμε τον νου μας, γιατί ο κόσμος όντως διασυνδέεται περισσότερο»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης διακοπής λειτουργίας κρίσιμων υποδομών, σημείωσε ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό, χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με κυβερνοεπίθεση.

Ως παράδειγμα ανέφερε τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε ενεργειακά συστήματα άλλων χωρών, όπως η Ισπανία, επισημαίνοντας ότι ενδεχόμενες τεχνικές αστοχίες μπορούν να έχουν ευρύτερες συνέπειες.

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«Θα πρέπει να έχουμε τον νου μας, γιατί ο κόσμος όντως διασυνδέεται περισσότερο. Όντως εξαρτάται παραπάνω από τα μηχανήματα και την τεχνολογία», κατέληξε ο κ. Παπαστεργίου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ