Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση - iefimerida.gr

Συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, ζήτησε ο Σταύρος Παπασταύρου﻿ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.



Η ελληνική πλευρά έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη οικονομικής στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων, προτείνοντας παράλληλα κοινή συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας και Οικονομικών της ΕΕ, ώστε να διαμορφωθεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση.

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Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η παρατεταμένη ενεργειακή κρίση απαιτεί άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αξιοποίηση της ευελιξίας που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τη χρηματοδότηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης.

Η ελληνική πρωτοβουλία βασίζεται στα συμπεράσματα της τελευταίας συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, επιτεύχθηκαν με την παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ελληνική πρόταση για κοινή συνεδρίαση με ECOFIN και Eurogroup

Στο πλαίσιο της συζήτησης, η Ελλάδα πρότεινε τη διοργάνωση κοινής συνάντησης των υπουργών Ενέργειας με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, με τη συμμετοχή του ECOFIN και του Eurogroup.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εξεταστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέτρων ενεργειακής στήριξης, εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες κάθε κράτους-μέλους.

Την ελληνική πρόταση υποστήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία, αναδεικνύοντας την ανάγκη κοινής αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

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Παπασταύρου: «Αντιμετωπίζουμε ίσως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε βιώσει ποτέ»

Κατά τη δημόσια παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός περιέγραψε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών πρέπει πλέον να μετατραπούν σε συγκεκριμένες πολιτικές.

«Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή και ίσως τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση που έχουμε βιώσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικαλούμενος τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισήμανε ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί επειγόντως συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση, με προσωρινά και στοχευμένα μέτρα που θα προστατεύουν την ενιαία αγορά και θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών.

«Καθήκον μας τώρα είναι να μετατρέψουμε την απόφαση των ηγετών των κρατών μας σε πράξη», σημείωσε.

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα για την οποία εγκρίθηκε η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ζητώντας να αξιοποιηθεί η προβλεπόμενη ευελιξία για τη χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής στήριξης προς πολίτες και επιχειρήσεις.

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Έμφαση στις επενδύσεις σε σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα

Σημαντικό μέρος της ελληνικής παρέμβασης αφορούσε την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων.

Η Ελλάδα εξέφρασε την υποστήριξή της στην έγκαιρη υλοποίηση επενδύσεων σε σύγχρονες και έξυπνες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην ενίσχυση της διαφάνειας των χρεώσεων δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίχθηκε η αξιοποίηση χρονικών και γεωγραφικών σημάτων τιμολόγησης, με την επισήμανση ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες πρέπει να διατηρούν επαρκή περιθώρια ευελιξίας για τα κράτη-μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

«Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει μία ενιαία λύση κατάλληλη για όλους» υπογράμμισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι κάθε εθνικό ενεργειακό σύστημα διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες.

Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και ενεργειακή ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον στρατηγικό ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, τον οποίο η ελληνική πλευρά θεωρεί κρίσιμη εναλλακτική οδό ενεργειακού εφοδιασμού για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

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Ο κ. Παπασταύρου συνέδεσε τη σημασία του έργου με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη σταδιακή και πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης των εγχώριων ενεργειακών πόρων, αλλά και διατήρησης της παραγωγικής ικανότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων.

Όπως υποστήριξε, η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης πρέπει να στηρίζεται σε ρεαλιστικές επιλογές, που θα διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Ξεχωριστή θέση στις συζητήσεις κατείχε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), ένα έργο στρατηγικής ευρωπαϊκής σημασίας που αποσκοπεί στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου και τα επόμενα βήματα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη συμμετοχή της γαλλικής επενδυτικής εταιρείας Meridiam.

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Υπογράμμισε, επίσης, ότι η επίτευξη των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων προϋποθέτει την ανάπτυξη των απαραίτητων ενεργειακών υποδομών και τη δημιουργία ισχυρότερων διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι προτεραιότητες της Ελλάδας για την ενεργειακή πολιτική μετά το 2030

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2030, ο κ. Παπασταύρου ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενεργειακή ασφάλεια, τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού.

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας των δικτύων, χωρίς να υπονομεύονται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η δυνατότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Διμερείς και τριμερείς συναντήσεις στο περιθώριο του Συμβουλίου

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Σταύρος Παπασταύρου πραγματοποίησε σειρά επαφών με Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον Γάλλο υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας, Roland Lescure, καθώς και με τον Ιρλανδό υπουργό Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, Darragh O’Brien.

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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση με τον Κύπριο υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, και τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen.

Στη συνάντηση εξετάστηκε η πορεία του Great Sea Interconnector, με έμφαση στη στρατηγική σημασία του για την ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το έργο αναμένεται, με την ολοκλήρωσή του, να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη διαφοροποίηση των ενεργειακών επιλογών και στην προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για την ενεργειακή μετάβαση.

Η ελληνική παρέμβαση στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας επικεντρώθηκε στην ανάγκη να συνδυαστεί η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για ασφαλή, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.