Παπασταύρου: Eισάγουμε ρυθμίσεις που προστατεύουν τον καταναλωτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής - iefimerida.gr

«Εισάγουμε ρυθμίσεις που χρήζουν τη μέγιστη δυνατή πολιτική στήριξη γιατί στόχο έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής του πολίτη», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός τόνισε τα παραπάνω, κλείνοντας την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου για την βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

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Αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου που ρυθμίζουν ζητήματα προστασίας του καταναλωτή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγουν αυστηρότερους κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι:

-με το άρθρο 6 του νομοσχεδίου «ελευθερία επιλογής προμηθευτή και προστασία πελατών κατά διάρκεια εκκρεμών καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών», θεσπίζεται προστασία του καταναλωτή από τις αποκοπές, όσο εκκρεμεί η ένσταση ή καταγγελία του σχετικά με τον λογαριασμό του. Όπως τόνισε, η νέα διάταξη δεν αφαιρεί αλλά προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές ενώ για τις κατηγορίες ευάλωτων το ενισχυμένο υφιστάμενο προστατευτικό πλαίσιο δεν θίγεται στο παραμικρό, παραμένει ως έχει.

-με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου «συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας», θεσμοθετείται νομική υποχρέωση των προμηθευτών για σταθερά τιμολόγια.

-με το άρθρο 8 «διαχείριση κινδύνου από τους προμηθευτές», θεσπίζεται η αντιστάθμιση κινδύνου στο πλαίσιο της οργάνωσης των προμηθευτών, ώστε να μην μετακυλίεται η έλλειψη αντιστάθμισης στον καταναλωτή.

-με το άρθρο 9 «παροχή υπηρεσίας τελευταίου καταφυγίου» ενισχύεται το πλαίσιο με τρόπο ώστε ο καταναλωτής, αν βρεθεί στο «τελευταίο καταφύγιο» ώστε να προστατεύεται και να μπορεί να παραμείνει εκεί τουλάχιστον έξι μήνες.

με το άρθρο 57 «μοναδιαίες χρεώσεις έναντι ανταλλάγματος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» μειώνεται η χρέωση των ΥΚΩ για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, με βάση τη δέσμευση του πρωθυπουργού - «Μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές».

Ηλεκτρική διασύνδεση

Η μείωση αυτή, εξήγησε ο κ. Παπασταύρου, είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κρήτη. «Ολοκληρώνεται η ενίσχυση της διασύνδεσης στο Ιόνιο, ολοκληρώνεται η διασύνδεση στις Κυκλάδες και ξεκινάνε οι διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση στα Δωδεκάνησα και στο Β. Αιγαίο», είπε ο κ. Παπασταύρου και τόνισε ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση όλης της πατρίδας μας συνιστά ένα εθνικό έργο».

Ταμείο Απανθρακοποίησης

Ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε ιδιαίτερα στο Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών και είπε ότι το πολύ σημαντικό αυτό πρόγραμμα που αφορά όλα τα νησιά, έχει στόχο την μικρότερη εξάρτηση των νησιών από την ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο αλλά και τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Η δε συνεργασία με την ΕΤΕπ θα δώσει διαφάνεια και τεχνογνωσία στο Ταμείο, όπως γίνεται και στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία. «Ουσιαστικά διασφαλίζει ότι κάθε ευρώ θα πηγαίνει στα νησιά μας», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και επισήμανε ότι το Ταμείο χρηματοδοτεί έως 60% έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης, διασυνδέσεων και δικτύων και ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη υποβάλει το αίτημα του για τις διασυνδέσεις στα Δωδεκάνησα και το Β. Αιγαίο. «Το Ταμείο Απανθρακοποίησης είναι μια σημαντική συμβολή στους νησιώτες μας και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει τη μέγιστη δυνατή πολιτική στήριξη», είπε.

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ΔΕΣΦΑ

Στο νομοσχέδιο έχει περιληφθεί κεφάλαιο με σειρά διατάξεων που αφορούν τον ΔΕΣΦΑ. Καθώς από διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης η κυβέρνηση προκλήθηκε να αποκαλύψει αν υπάρχουν σχεδιασμοί ιδιωτικοποίησης, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Για την κυβέρνηση τα δίκτυα έχουν πρωταρχική σημασία και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει την παρουσία της σε αυτά γιατί τα δίκτυα αποτελούν την ενεργειακή ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας. Το ίδιο είχα πει για τον ΑΔΜΗΕ, το ίδιο λέω και για το ΔΕΣΦΑ. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για καμία ιδιωτικοποίηση, ρητά και ξεκάθαρα, όπως το είχα κάνει και πριν από 12 μήνες».

Data Centers

Κατά της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην κοινοβουλευτική επιτροπή, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης διατύπωσαν την ανησυχία τους για την επιβάρυνση που θα υπάρξει με τη λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων. «Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε τη νέα βιομηχανική επανάσταση που είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Όμως εμείς βάζουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που μάλιστα είναι και πολύ αυστηρό. Οι εκπρόσωποι των Κέντρων Δεδομένων ήταν εδώ χθες στην ακρόαση φορέων και διαμαρτυρήθηκαν ότι οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί. Τους ακούσατε. Στην πραγματικότητα, ερχόμαστε να περιφρουρήσουμε. Η πολιτεία δεν αφήνει τα Κέντρα Δεδομένων να αναπτυχθούν σε τέτοια έκταση που στη συνέχεια να χρειαστεί να κάνει διορθώσεις», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημείωσε παράλληλα ότι η εγγυητική επιστολή των 200.000 ευρώ ανά MW και η υποχρέωση τα Κέντρα Δεδομένων να καλύπτουν το 60% της ετήσιας κατανάλωσής τους από ΑΠΕ, είναι θεσμικές ρήτρες οι οποίες επιτρέπουν μόνο αξιόπιστες και πραγματικά τεκμηριωμένες προτάσεις.

Ο υπουργός αναφερόμενος εν γένει στην ενεργειακή πολιτική είπε ότι για την κυβέρνηση, καθαρή μετάβαση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την κοινωνία, «δεν μπορεί να προχωράς την πράσινη μετάβαση χωρίς τον παράγοντα κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα». Ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε δε την επιτροπή της Βουλής ότι νωρίτερα σήμερα παρουσία και του αρμοδίου Επιτρόπου, έγινε συνάντηση με τέσσερις ευρωπαίους πρωταθλητές, τέσσερις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ήταν ανάμεσα στις 77 εταιρείες που βραβεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την καινοτομία τους.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ειδική αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά ανέφερε ότι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος πρέπει να δώσει μια θεσμική απάντηση σε δημοσίευμα που τον εμφανίζει να κατέχει τίτλους της Exxon Mobil. Καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στην αίθουσα ο κ. Τσάφος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εκείνος που έδωσε απάντηση στην βουλευτή. «Θεωρώ ότι η εισαγωγική σας τοποθέτηση και τα ερωτήματα ήταν άστοχα και αδόκιμα, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα να αμφισβητηθεί ούτε η αξιοπιστία του ούτε η ανιδιοτέλεια του. επειδή έχω υπάρξει και εγώ αντικείμενο και θύμα ‘αθώων' δημοσιευμάτων, τα οποία χωρίς ενδεχομένως πρόθεση, αναπαράγονται, θα ήθελα να πω ότι σε επίπεδο καθαρά πολιτικού πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όταν αναπαράγουμε τέτοια δημοσιεύματα γιατί για ανθρώπους οι οποίοι νυχθημερόν εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον, είναι πάρα πολύ άδικο να αμφισβητείται η αξιοπιστία τους».

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«Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος αθώος. Δεν είμαστε δικαστήριο εδώ. Απλά νομίζω ότι οφείλει μια θεσμική απάντηση, για να σταματήσουν και οι κακές γλώσσες όπως λέτε. Δεν είναι κακό», επέμεινε η βουλευτής.

«Είναι σημαντικό αυτό να γίνεται με όρους που δεν αφήνουν κάποια υπόνοια», επανήλθε ο κ. Παπασταύρου.