Παπασταύρου: «Δεν γίνεται να μην μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος για να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση» - iefimerida.gr

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που υπέβαλε αίτημα για χρήση της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια και η μοναδική που έχει αυτή τη στιγμή εγκεκριμένο πρόγραμμα, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας σήμερα στο Athens Investment Forum 2026, ο Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αντανακλαστικά της Ευρώπης ως προς την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επισήμανε ότι «αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση, κινδυνεύει σημαντικά η κοινωνική συνοχή και θα υπάρξουν ρήγματα στη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος».

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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε πως, αν πέρυσι το Νοέμβριο δεν είχαν αντιδράσει η Ελλάδα και άλλες έξι χώρες προκειμένου να αναβληθεί η επέκταση του συστήματος εμπορίας ρύπων στις μεταφορές και τα κτίρια, τότε από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα είχαμε περαιτέρω επιβαρύνσεις στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης.

«Δεν γίνεται να μην μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος για να πετύχουμε τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Δεν είμαστε αντίθετοι στην πράσινη μετάβαση, αλλά χρειάζεται ενεργειακός ρεαλισμός», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου επανέλαβε ότι οι σχετικές άδειες θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα: «Δεν ξέρω αν θα είναι την επόμενη εβδομάδα ή σε 2 εβδομάδες, και αντίστοιχα θα προχωρήσουν οι έρευνες. Προχωρούμε θεσμικά, με σχέδιο και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια, ούτε να ενημερώσει κανέναν».

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Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε, τέλος, ότι έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι η χρήση του κάθετου διαδρόμου εφοδιασμού των χωρών της περιοχής με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας, εγχείρημα το οποίο χαρακτήρισε ως μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές που διαθέτει.