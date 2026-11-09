Παπασταύρου: Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο είναι η Ελλάδα - iefimerida.gr

«Η Τουρκία είχε πει ρητά πως χρειάζεται να δοθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, κάτι που δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια είναι η Ελλάδα» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο ίδιος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MegaNews υπογράμμισε ότι «όποια ενημέρωση έγινε από τη Γαλλία δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα ότι συνιστά αίτημα για άδεια».

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«Εμείς προχωρούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και χωρίς τυμπανοκρουσίες» τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ σε ερώτηση αν υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Τουρκία, ο δήλωσε πως ο νόμος «East Med Act» που έχει υποστήριξη τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό κόμμα περιλαμβάνει στην πυρήνα του τις ενεργειακές διασυνδέσεις.

Σε σχέση με τις αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές παράμετροι εξουσίες και διαφορετική διαχείριση.

Ένα από τα 8 έργα προτεραιότητας της ΕΕ η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Ο κ. Παπασταύρου υπενθύμισε ότι η διασύνδεση είναι ένα από τα 8 έργα προτεραιότητας για την ΕΕ η οποία συμμετέχει και με σημαντική χρηματοδότηση.

«Το ενεργειακό κόστος απειλεί την νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Χρειάζονται ευρωπαϊκές λύσεις, διαφορετικά ο ευρωπαίος πολίτης θα θεωρήσει ότι όλα γίνονται για τις ελίτ και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των νοικοκυριών», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

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Στο μεταξύ συνεχίζεται η τεχνική προετοιμασία του πλοίου Abeille Marengo προκειμένου να αποπλεύσει από το Ηράκλειο για την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού που συνδέονται με το έργο.

Κάθετος διάδρομος

Τέλος σε ερώτηση για πιθανή αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής σε σχέση με τον Κάθετο Διάδρομο εφοδιασμού με φυσικό αέριο της ΝΑ Ευρώπης μέσω Ελλάδας ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η πολιτική των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έχει διακομματική στήριξη.

Ακόμη υπενθύμισε την απόφαση της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο στο τέλος του 2027, καθώς «δεν μπορεί να βοηθάς τον αμυνόμενο και να χρηματοδοτείς ταυτόχρονα τον επιτιθέμενο».

«Το να θεωρεί κανείς ότι δια βίου οι ρωσικοί πόροι θα είναι εκτός ΕΕ… Το θέμα είναι πότε θα γίνει και να μη φθάσει σε σημείο να εργαλειοποιείται και να δημιουργεί συνθήκες εκβιασμού», κατέληξε ο υπουργός.