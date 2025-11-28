Παπασταύρου για λειψυδρία: Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, γίνονται οργανωμένες προσπάθειες για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα - iefimerida.gr

Για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην Αττική λόγω του προβλήματος της λειψυδρίας μίλησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε διότι τώρα είναι «η ώρα των αποφάσεων» όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας.

Ποια τα αποθέματα νερού που διαθέτουμε στην Αττική

Αναφερόμενος στα αποθέματα που διαθέτουμε ο κ Παπασταύρου είπε: «Τα αποθέματα είναι γύρω στα 400 εκατ. κυβικά μέτρα και στην Αττική καταναλώνουμε γύρω στα 250 εκατ. το χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων. Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες είχαν περίπου 1,1 δισ. κυβικά μέτρα αλλά κάθε χρόνο, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μείωση γύρω στα 250 εκατ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση να φτάσει στο σημείο που μετά δεν θα έχουμε άλλες επιλογές», εξήγησε.

Παπασταύρου: Αν δεν βρέξει καθόλου έχουμε νερό διαθέσιμο για περίπου 2 χρόνια

«Αν δεν βρέξει καθόλου έχουμε νερό διαθέσιμο για περίπου 2 χρόνια. Όμως έχουν γίνει γεωτρήσεις και έργα τα οποία έρχονται να αυξήσουν αυτή τη δυναμικότητα. Έχουν ξεκινήσει από πέρυσι. Μέχρι το 2021 είχαμε τους ταμιευτήρες γεμάτους, από κει και πέρα ξεκίνησε μια διαρκής μείωση, σε συνδυασμό με την αύξηση των εξατμίσεων και την αύξηση της κατανάλωσης» σημείωσε.

Τι λέει για το έργο του Εύρυτου

Μιλώντας στη συνέχεια για το έργο του Εύρυτου που αναμένεται να δώσει τη «λύση» στην Αττική, είπε ότι «θέλει 3-4 χρόνια για να γίνει. Και είναι έργα τα οποία θέλουν αρκετή μελέτη» τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο θα δώσει λύση στη λειψυδρία για τα επόμενα 20-30 χρόνια. «Υπάρχουν όμως και έργα άμεσης εφαρμογής, γεωτρήσεις, αφαλατώσεις, τα οποία ενισχύουν το δυναμικό μας» πρόσθεσε εξηγώντας ότι τα έργα «θα γίνουν σε συνεργασία προφανώς με την ΕΥΔΑΠ, που έχει την αρμοδιότητα».

Ερωτηθείς τέλος αν μπορεί να διαβεβαιώσει πως δεν θα διψάσει η Αττική, είπε ότι οι προσπάθειες που γίνονται είναι οργανωμένες για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.