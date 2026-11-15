Παπασταύρου: «Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα» -Τα έξι κρίσιμα ζητήματα της Συνόδου

Την ανάγκη για ταχύτερη μείωση των εκπομπών και ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή υπογραμμίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.



Ο υπουργός επαναβεβαιώνει την προσήλωση της Ελλάδας στον στόχο περιορισμού της υπερθέρμανσης στον 1,5°C, αναδεικνύει τη σημασία του εξηλεκτρισμού και των ΑΠΕ και χαιρετίζει τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις απόπειρες αποκλεισμού της από τους διοργανωτές.

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Ειδικότερα, ο κ. Παπασταύρου δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η Ελλάδα συμμετέχει στην COP31 στην Αττάλεια με σαφή προσήλωση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και χαιρετίζει την αυτονόητη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας με την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τις απόπειρες των διοργανωτών να την αποκλείσουν.



Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C. Για να τον πετύχουμε, απαιτείται όλες οι χώρες, και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επιταχύνουν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.



Η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και η αντιμετώπισή της προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια και ουσιαστική συμβολή από όλους. Ο εξηλεκτρισμός, σε συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι καθοριστικός για τη δημιουργία ενός καθαρότερου και πιο βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, που λαμβάνει υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ώστε στη νέα εποχή να μη μείνει κανείς πίσω.



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Η πολυμερής συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, με οδηγό την επιστήμη, τον ρεαλισμό και τη συλλογική ευθύνη. Και με κοινό σημείο αναφοράς τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, ώστε να διαφυλάξουμε το μέλλον του πλανήτη και των επόμενων γενεών».



Η ελληνική πρόοδος στην ενεργειακή μετάβαση



Η Ελλάδα προβάλλει στην COP31 την πρόοδό της στην ενεργειακή μετάβαση και στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Για το ΥΠΕΝ από το 2019 αποτελεί πολιτική προτεραιότητα η αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών, με διαφοροποιημένο μείγμα και αξιοποίηση του ηλιακού, αιολικού και υδροηλεκτρικού δυναμικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού σχεδιασμού, η χρήση λιγνίτη έχει μειωθεί κατά 90% έναντι του 2005, ενώ πάνω από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ήλιο και άνεμο. Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη διεθνώς στη συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας και ένατη στην αιολική στο ενεργειακό της μείγμα.

Η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανέρχεται σε 18 GW, έναντι 6,3 GW το 2019, σχεδόν τριπλασιαζόμενη σε επτά χρόνια, ενώ από το 2024 η χώρα έχει καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας.



Παράλληλα, επιταχύνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα, περιορίζοντας την εξάρτηση από ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή και το επιπλέον κόστος που επιμερίζεται στους λογαριασμούς των νοικοκυριών.



Θαλάσσια προστασία και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις



Η Ελλάδα προβάλλει επίσης την πρόοδό της στη θαλάσσια προστασία. Σημειώνεται ότι έχει κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου Ι - Νότιες Κυκλάδες, ενώ εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για τα Ιόνια Νησιά, ολοκληρώνοντας τις απαιτούμενες μελέτες και επιτρέποντας την προετοιμασία του αντίστοιχου Προεδρικού Διατάγματος. Πλέον, το 77,5% της συνολικής έκτασης του Δικτύου Natura 2000 καλύπτεται από εγκεκριμένες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες.



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Επιπλέον, θεσμοθετήθηκαν ειδικά καθεστώτα προστασίας για Αμοργό και Γυάρο, ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και δημοσιεύτηκαν τα τρία Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια για ΑΠΕ, τουρισμό και βιομηχανία, θέτοντας αυστηρούς κανόνες στην ανθρώπινη δραστηριότητα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία.



COP31: Από τις δεσμεύσεις στην πράξη



Κεντρικός στόχος της Διάσκεψης είναι η ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας και η εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων, με απτή πρόοδο στις υφιστάμενες δεσμεύσεις και μεγαλύτερη κλιματική φιλοδοξία.



Βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες αποτελούν η διατήρηση του στόχου του 1,5°C, η ταχεία μείωση των εκπομπών μέσω εξηλεκτρισμού και επιτάχυνσης των ΑΠΕ, ο τερματισμός και η αναστροφή της αποψίλωσης έως το 2030, η προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας και η αναγνώριση της IPCC ως βασικής πηγής επιστημονικής γνώσης.



Οι νέες εθνικές δεσμεύσεις πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την οικονομία και όλα τα αέρια του θερμοκηπίου, να ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του 1,5°C και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αξιοπιστία στον υπολογισμό τους. Η μετάβαση προς μηδενικές εκπομπές πρέπει να είναι δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της προσαρμογής και της ανθεκτικότητας, με ενσωμάτωση της εκτίμησης κινδύνου σε όλους τους τομείς και μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.



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