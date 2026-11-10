Παπασταύρου για τουρκική NAVTEX: Η Τουρκία έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία - iefimerida.gr

«Μην πέφτετε στην παγίδα» ήταν η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύσης Ελευθερίας) που ζήτησαν την αντίδραση της κυβέρνησης στην τουρκική Navtex.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να της ζητηθεί από την εταιρεία».

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Ο κ. Παπασταύρου στη συνέχεια τόνισε ότι η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. «Και το πλοίο, πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για την πόντιση», σημείωσε.

Η τοποθέτηση του Σταύρου Παπασταύρου στη Βουλή

«Κύριε Χρηστίδη, κύριε Ξανθόπουλε, κύριε Καραθανασόπουλε, κύριε Καζαμία, μην πέφτετε στην παγίδα. Μην πέφτετε στην παγίδα. Η Τουρκία έβγαλε μια NAVTEX, έδωσε μια συγκατάθεση, χωρίς αυτό να τη ζητηθεί από την εταιρεία.

Δείτε αυτό το κείμενο που αναφέρετε. Δεν αναφέρει πουθενά ότι ζητήθηκε άδεια από την εταιρεία. Ξέρετε γιατί;

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Γιατί δεν της ζητήθηκε. Γιατί η γαλλική εταιρεία έκανε αίτημα για άδεια εργασιών μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Και το πλοίο, πριν από λίγες ώρες, και νομίζω υπήρχε εθνική ενότητα, βγήκε για την πόντιση, για να κάνει τις βυθομετρήσεις, βάσει μόνο της ελληνικής NAVTEX.

Γιατί εκεί δημοσιοποιούνται οι συνταγμένες. Η πορεία του πλοίου κατέστη δημόσια βάσει της ελληνικής NAVTEX. Και έρχεται η Τουρκία, χωρίς να υπάρχει τέτοιο αίτημα, να δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε όχληση από τη γαλλική εταιρεία.

Να είναι ξεκάθαρο. Δεν υπήρξε αίτημα από τη γαλλική εταιρεία. Το πλοίο βγήκε στη βάση μιας NAVTEX από την Ελλάδα και μόνο.

Καμία άλλη NAVTEX δεν έχει εκδοθεί βάσει του αιτήματος γαλλικής εταιρείας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Και κύριε πρόεδρε, μετά, όταν τελειώσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να καταθέσω και τις νομοτεχνικές που μου ζητήθηκαν.

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Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε».

Πυρά της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση για το τι έχει συμβεί με την τουρκική NAVTEX.

«Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα» είπε, απευθυνόμενος στον παριστάμενο υπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τα ερωτήματα που είχε θέσει νωρίτερα στην Ολομέλεια ο πρόεδρος του κόμματος.

«Η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη αποδεικνύεται σωστή. Κρύβετε την αλήθεια. Σας έχουμε ρωτήσει πολλές φορές, εδώ και αρκετές ώρες, για τη ρηματική διακοίνωση: πότε έγινε, τι έχετε συμφωνήσει και τι ακριβώς περιλαμβάνει» πρόσθεσε.

«Δώστε τη διακοίνωση στη δημοσιότητα» είπε με τη σειρά του και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, διερωτώμενος «γιατί να σας πιστέψουμε;». «Δεν μπορούμε να σας έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Ο “αέρας” ζήτησε τη συγκατάθεση της Τουρκίας;», κατέληξε.

«Ανησυχώ γιατί σας βλέπω χαλαρούς» απάντησε στον υπουργό ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζοντας πως «και για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο ήσασταν σίγουροι και χαλαροί και ξαφνικά “τον ήπιαμε”, που είπε και ο βουλευτής Καλογερόπουλος από το Αιγάλεω…».

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Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο για «πλήρη εξευτελισμό της κυβέρνησης». «Είστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι» είπε, και επανέλαβε το ερώτημα για τη συγκατάθεση της Άγκυρας: «Ποιος ζήτησε τη συγκατάθεση της Τουρκίας; Κανείς, μου λέτε υπουργέ, ελπίζω να λέτε την αλήθεια και να μην εξαπατάτε τη Βουλή».

Παπασταύρου: Η τουρκική Navtex δίνει μια συγκατάθεση χωρίς να της ζητηθεί

Στην ανταπάντησή του, ο Σταύρος Παπασταύρου επέμεινε πως η τουρκική Navtex δίνει μια συγκατάθεση, χωρίς να της έχει ζητηθεί από την εταιρεία.

«Ένα αίτημα υπάρχει σε Ελλάδα και Κύπρο, μία άδεια. Μην πέφτουμε στην παγίδα» είπε εκ νέου, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, επιμένοντας ότι το ζήτημα αφορά τους εσωτερικούς συσχετισμούς της γείτονος. Όσο για τη ρηματική διακοίνωση, επέμεινε ότι «την έχει η Γαλλία, δεν την έχω εγώ».