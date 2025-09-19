Παπασταύρου για τουρκικές αντιδράσεις στην Chevron: Δεν απαντάμε στα λόγια, αλλά στο πεδίο - iefimerida.gr

Την επιλογή της Αθήνας να απαντά με πράξεις στο πεδίο και όχι στις κατά καιρούς προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας, ανέλυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο OPEN σχετικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας στην ανακοίνωση της κοινής επίσημης αίτησης ενδιαφέροντος από την αμερικανική Chevron και την ελληνική HelleniQ Energy, για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ο κ. Παπασταύρου είπε πως οι αντιδράσεις ήταν αναμενόμενες κι ίσως υπάρξουν κι άλλες.

Τόνισε πως τους τελευταίους μήνες η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε τρεις απτές ενέργειες που αποδεικνύουν την πρόθεση της κυβέρνησης για δράση στο πεδίο:

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που υπεβλήθη στην ΕΕ

τα θαλάσσια πάρκα

την συμφωνία με τον αμερικανικό κολοσσό της Chevron

Επιπρόσθετα σημείωσε πως η πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Νταγκ Μπέργκαμ στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη επίσημη του συγκεκριμένου αξιωματούχου στην Ευρώπη, στοιχείο που μαρτυρά την ειδική σημασία που δίνει ο αμερικανικός παράγοντας στην Ελλάδα.

«Διπλωματικό κεφάλαιο αποτροπής» του τουρκολυβικού μνημονίου η παρουσία της Chevron

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε την παρουσία της Chevron στη χώρα μας «διπλωματικό κεφάλαιο αποτροπής οποιασδήποτε προσπάθειας ενεργειών του ανυπόστατου και άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου». Πρόσθεσε μάλιστα πως σε μεγάλη έκθεση για την ενέργεια που έγινε πρόσφατα στο Μιλάνο με παρόντες τους αρμόδιους υπουργούς από Ελλάδα, Τουρκία, Λιβύη και Αίγυπτο, ο κ. Μπέργκαμ συγκάλεσε άτυπη συνάντηση με εκπροσώπους των μεγάλων εταιρειών του κλάδου και σε αυτή από υπουργούς συμπεριέλαβε μόνο τον Έλληνα, δηλαδή τον ίδιο τον κο. Παπασταύρου.

Αν και σημείωσε πως η προοπτική του εμπορικού κέρδους για την αμερικανική εταιρεία παίζει σημαντικό αποτρεπτικό ρόλο στην περιοχή, ο υπουργός υπογράμμισε πως «την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων την εξασφαλίζουμε εμείς». Σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πολλές φορές την αυξημένη αποτρεπτική ικανότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με τα επιχειρήματα ορισμένων πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει παθητικά τις τουρκικές προκλήσεις, ο κ. Παπασταύρου παρέπεμψε στις πράξεις που έχει κάνει τους τελευταίους μήνες η χώρα μας και τόνισε πως «απαντάμε όχι στα λόγια, αλλά στο πεδίο».

«Η Ελλάδα θα αλλάξει επίπεδο»

Ερωτώμενος για τα οφέλη που θα έχει για την χώρα και τους πολίτες μια ενδεχόμενη εμπορική εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου απάντησε πως «Θα αλλάξει επίπεδο η χώρα μας σε επίπεδο οικονομίας», καθώς θα είναι σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά αυτάρκης.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός είπε πως η σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με τις Chevron και Hellenic Energy θα υπογραφεί τις επόμενες 6-8 εβδομάδες, ύστερα θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν στη Βουλή για ψήφιση.



Εάν γίνουν αυτά τα βήματα, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα γίνουν οι σεισμικές έρευνες και, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, οι πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Εάν επιβεβαιωθεί πως τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, σε ορίζοντα 5-7 ετών θα αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευση.