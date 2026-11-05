Παπασταύρου: Η καθαρή μετάβαση να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή -Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα - iefimerida.gr

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra, στην 3η επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα.

Ο κ. Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος είχαν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, με αντικείμενο τα ζητήματα κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής της Ευρώπης, όπως την αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ, καθώς και την επικείμενη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στην Αττάλεια της Τουρκίας.

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Στη συνέχεια, υποδέχτηκαν από κοινού στο Υπουργείο, τους επικεφαλής των ελληνικών εταιρειών Όμιλος Ηρακλής, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Hellenic Hydrogen και PPC Renewables, οι οποίες έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση τεσσάρων έργων ενεργειακής και βιομηχανικής μετάβασης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Καινοτομίας.

Πρόκειται για τα έργα:

-ORION, του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλους της Holcim, για την απανθρακοποίηση της παραγωγής τσιμέντου μέσω πλήρως εξηλεκτρισμένης παραγωγής πυρωμένης αργίλου.



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-TALOS, της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας μικροδικτύου ΑΠΕ και πολύωρης αποθήκευσης στην Κρήτη.



-AEGEANFLOAT, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, για την πιλοτική ανάπτυξη πλωτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου ισχύος 45 MW στο Αιγαίο.



-AN-1-B της Hellenic Hydrogen που αφορά παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης, με συνολική ισχύ 50 MW.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ταμείο Καινοτομίας αποτελεί το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών σε ενέργεια και βιομηχανία, με προϋπολογισμό περίπου 40 δισ. ευρώ για το 2020–2030, προερχόμενα από τη ρευστοποίηση περίπου 530 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS).

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 77 έργων σε 23 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία προτείνεται να λάβουν συνολικά επιχορηγήσεις ύψους 3,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα έργα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να αποτρέψουν συνολικά περίπου 290 εκατ. τόνους εκπομπών CO₂ κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους.

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Ανάμεσα στα 77 αυτά έργα, τα 4 είναι ελληνικά, γεγονός που αποδεικνύει την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία στη χρήση τεχνολογίας αιχμής, των εταιρειών της Ελλάδας.

Φωτογραφία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παπασταύρου: «Συζητήσαμε για την ανάγκη η καθαρή μετάβαση να είναι και βιώσιμη»

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης στο Υπουργείο, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra. Τον ευχαρίστησα, εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την αλληλεγγύη και τη δημόσια στάση του στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει τον Κύπριο Πρόεδρο από την COP31, που ξεκινά την άλλη βδομάδα. Η ξεκάθαρη και δημόσια θέση του βοήθησε να αποτραπεί αυτή η πρόκληση. Συζητήσαμε για την ανάγκη η καθαρή μετάβαση να είναι και βιώσιμη. Δηλαδή, ο στόχος μας για μηδενικό ισοζύγιο να πηγαίνει μαζί με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.

Και είχαμε την ευκαιρία σήμερα, στην αίθουσα αυτή, να συναντηθούμε με τέσσερις Ευρωπαίους πρωταθλητές. Στις 19 Οκτωβρίου του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ταμείο Καινοτομίας, βράβευσε 77 εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Τέσσερις από αυτές είναι ελληνικές. Είναι εταιρείες οι οποίες πρωτοστατούν στην καινοτομία, σε θαλάσσια υπεράκτια αιολικά, σε απανθρακοποίηση για την παραγωγή τσιμέντου, σε νέα μορφή μπαταρίας ή στο υδρογόνο. Είναι εταιρείες οι οποίες είναι μπροστά στην καινοτομία και αποδεικνύουν ότι μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική και καινοτόμα. Επίτροπε, σας καλωσορίζω ξανά στην Ελλάδα».

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Οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιστρόπου για το κλίμα, Wopke Hoekstra

Από την πλευρά του, ο κ. Hoekstra είπε: «Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Σταύρο, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ξανά στην όμορφη Ελλάδα. Εκτιμώ βαθύτατα τη φιλία και τη συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση συνολικά και ιδιαίτερα με τον Υπουργό. Σε συνέχεια της συζήτησής μας, είναι εξαιρετικά σημαντικό όχι μόνο να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για το κλίμα σε συνόδους όπως η COP, αλλά και, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε πράξη αυτό που υποδηλώνει το ίδιο μας το όνομα, να ενεργούμε ενωμένοι. Και γι’ αυτό είναι απολύτως καθοριστικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι και τα 27 κράτη μέλη αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση. Αυτό είναι, φυσικά, ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένης της κατάστασης και των εμπειριών που ορισμένοι από εμάς έχουμε βιώσει στο παρελθόν.

Δεύτερον, ο Υπουργός και εγώ είχαμε επίσης ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις για πολλά από τα διμερή ζητήματα που εξετάζουμε. Συζητήσαμε για το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα που οικοδομούμε θα λειτουργεί καλύτερα, τόσο για το κλίμα όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία μας. Και ήταν μεγάλη μου χαρά που συνάντησα ορισμένες από τις πιο καινοτόμες επιχειρήσεις εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση με τις εταιρείες που διακρίθηκαν στο λεγόμενο Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund).

Πρόκειται για Ευρωπαϊκούς πόρους που επιλέγεται να κατευθυνθούν στους καλύτερους και πιο ταλαντούχους, σε εκείνους που καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, τόσο στον τομέα του κλίματος όσο και της ανταγωνιστικότητας. Και πιστεύω ότι η παρουσία αυτών των επιχειρηματιών σήμερα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αποτελεί απόδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς μας έδειξαν όσα πραγματοποιούν εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν οι πρωτοβουλίες τους για την Ευρώπη και τον κόσμο συνολικά. Επομένως, για ακόμη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εκτιμώ πραγματικά τη φιλία και τη συνεργασία μας και θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα».