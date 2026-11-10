Παπασταύρου για απόπλου Abeille Marengo: Προχωρούμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου - iefimerida.gr

Στον απόπλου του ερευνητικού σκάφους αναφέρθηκε πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε από τον προεδρεύοντα τον λόγο, προκειμένου να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία ότι το «Abeille Marengo» μόλις απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου. «Με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο», όπως είπε εισαγωγικά.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου, προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και γιατί όχι να προχωρήσουμε την ενεργειακή σύνδεση με το Ισραήλ» πρόσθεσε, για να καταλήξει με το μήνυμα ότι «προχωράμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση, χωρίς ζητοκραυγές, για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου».

