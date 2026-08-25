Παπασταύρου: Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τουρισμό και ΑΠΕ αποτελεί ανάπτυξη με κανόνες - iefimerida.gr

Στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις προκλήσεις της Τουρκίας και στις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ για το επόμενο διάστημα, αναφέρθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Mega τόνισε ότι «η ηλεκτρική ενέργεια που έχει η πατρίδα μας, η ελληνική ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο, είναι συστατικό στοιχείο στο ενεργειακό μας μείγμα».

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Ο ίδιος χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό το γεγονός ότι πολλές ημέρες πάνω από 55-60% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντας το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δίνουμε σε οποιονδήποτε ‘'λευκή επιταγή''. Ο καθένας πρέπει να τηρεί τους όρους της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τους κανόνες ασφαλείας και, σε περίπτωση παράβασης, να υφίσταται τις συνέπειες», επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου.

Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που παρουσιάστηκαν χθες στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός σχολίασε:

«Με μία λέξη, είναι μία ανάπτυξη με κανόνες. Βάζουμε κανόνες, γιατί, για παράδειγμα, ο τουρισμός είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας και οφείλουμε και να τον προστατεύσουμε και να τον ενισχύσουμε, γι' αυτό και δουλέψαμε το χωροταξικό με την υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη το καλοκαίρι. Στο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βάζουμε κάποιες περιοχές αποκλεισμού. Δεν θέλουμε να έχουμε ανεμογεννήτριες στην Αττική ή στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν θέλουμε να έχουμε πάνω από 1.200 μέτρα στα βουνά μας, σε συγκεκριμένα μικρότερα νησιά, φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δάση, σε δασικές εκτάσεις. Θέλουμε ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

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Ερωτηθείς για τις τιμές της ενέργειας, ο υπουργός ανέφερε ότι «οι τιμές από τον Φεβρουάριο σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μέχρι χθες η Ελλάδα ήταν στις 10 φθηνότερες χώρες σε ό,τι αφορά την τιμή χονδρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι τιμές αυτές είναι ικανοποιητικές. Σημαίνει όμως, ότι οι ΑΠΕ λειτουργούν ως ανάχωμα για να μην έχουμε τις αυξήσεις που έχουν άλλοι καταναλωτές στις υπόλοιπες χώρες».

«Ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη με αυτοπεποίθηση»

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που πυροδότησε στην Τουρκία το ΕΧΠ για τις ΑΠΕ και στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί χλιαρής αντίδρασης της κυβέρνησης, ο κ. Παπασταύρου είπε:

«Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με το πιο πρόσφορο μέσο και αυτό νομίζω το ξέρουν όλοι. Λειτουργούμε στο πεδίο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση. Προχωρήσαμε στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και στα δύο θαλάσσια πάρκα, στο Νότιο Αιγαίο - Νότιες Κυκλάδες και στο Ιόνιο.

» Προχωρούμε στις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας». Σε ερώτηση για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε: «Αυτό που έκανε η Τουρκία δεν παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα γιατί έχει κηρύξει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που δεν τις ανήκουν. Το ίδιο έγινε και με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

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Οι δύο προτεραιότητες του ΥΠΕΝ

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στις δύο μεγάλες προτεραιότητες για το υπουργείο το προσεχές διάστημα: «Η μεγάλη πρόκληση είναι η υλοποίηση της μεταρρύθμισης για το νερό, και η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες. Το νερό αυτή τη στιγμή, όπως το λέμε εδώ και μήνες, καταλήγει να είναι ένας στρατηγικός εθνικός πόρος. Είδαμε το καλοκαίρι σε όλη την Ευρώπη τη στάθμη των ποταμών να κατεβαίνει και τη λειψυδρία να χτυπά την πόρτα χωρών που μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν έχουν πρόβλημα. Χρειάζεται να προχωρήσουμε γρήγορα στη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε στα τέλη Ιουλίου, να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν μπορούμε να έχουμε 735 οργανισμούς που να ασχολούνται με το νερό. Είναι αναποτελεσματικό.

» Δεύτερη πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση: πρέπει να προχωρήσουμε στο gov.gr των πολεοδομιών. Αυτές οι δύο μεταρρυθμίσεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης των νερών και η πολεοδομική μεταρρύθμιση, είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες του υπουργείου για τους επόμενους μήνες, μαζί με την εξειδίκευση των μέτρων για τη ρήτρα».

Επίσης, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το περιεχόμενο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια ύψους 1 δις ως το 2028, τη οποία ενεργοποίησε η χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, κ. Πιερρακάκης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ