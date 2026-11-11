Παπασταύρου από την COP31: «Ελλάδα και Κύπρος μαζί απέναντι στην κλιματική αλλαγή» -Στο επίκεντρο και ο Κάθετος Διάδρομος - iefimerida.gr

Τη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται στη Σύνοδο των Ηγετών της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31) στην Αττάλεια, όπου εκπροσωπεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην εθνική δήλωση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, την οποία παρακολούθησε στο πλαίσιο της Συνόδου. «Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κυρίαρχο, ανεξάρτητο και ισότιμο κράτος-μέλος του ΟΗΕ» ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος κατά την έναρξη της ομιλίας του, όπως επισήμανε ο Έλληνας υπουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ελλάδα και Κύπρος μαζί και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, αναδεικνύοντας τη συνεργασία των δύο χωρών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων.

Συνάντηση με την ουκρανική πλευρά και αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου



Στο περιθώριο της COP31, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέστη, ύστερα από πρόσκληση της ουκρανικής πλευράς, στα εγκαίνια του εθνικού περιπτέρου της Ουκρανίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, και ο πρέσβης της χώρας στην Τουρκία, Ναριμάν Τζελιόλοφ, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ουκρανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημείωσε, «η συνεργασία μας στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου διευρύνει τις επιλογές εφοδιασμού της Ουκρανίας και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής και τον ρόλο της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου».