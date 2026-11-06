Παπαδοπούλου για σχολικά βιβλία Βόρειας Μακεδονίας: «Πράττουμε τα πάντα για την εξάλειψη των αλυτρωτικών αναφορών» - iefimerida.gr

Η ελληνική πλευρά ζητεί την αφαίρεση των αλυτρωτικών διατυπώσεων από τα σχολικά εγχειρίδια της Βόρειας Μακεδονίας που παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, διαβεβαίωσε τη Βουλή η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στο πλαίσιο της Μικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και με παράλληλες διπλωματικές κινήσεις, «πράττουμε τα πάντα σε κάθε επίπεδο», είπε χαρακτηριστικά η υφυπουργός Εξωτερικών, ώστε η Ελλάδα να διασφαλίσει την εξάλειψη αλυτρωτικών αναφορών από το εκπαιδευτικό υλικό της Βόρειας Μακεδονίας.

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Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Γιώργου Ρούντα, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η Επιτροπή, που προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών και ξεκίνησε τις εργασίες της το 2018 στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζει να συνεδριάζει. «Να είστε βέβαιοι ότι η ελληνική ομάδα καταγράφει και αναδεικνύει κάθε σημείο στα σχολικά εγχειρίδια που παραβιάζει την ονομασία και παράλληλα ζητεί αφαίρεση ή απαλοιφή αναφορών που έχουν αλυτρωτικό χαρακτήρα», όπως είπε.

Επικαλούμενη την εμπιστευτικότητα των εργασιών της Επιτροπής, η κυρία Παπαδοπούλου αρνήθηκε να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες υποστηρίζοντας ότι τυχόν δημοσιοποίησή τους, «θα δυσχέραινε την πρόοδο των εργασιών».

Το ζήτημα τίθεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η υφυπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως η ηγεσία του υπουργείου παρακολουθεί στενά το ζήτημα και δίνει κατευθυντήριες γραμμές, όπου αυτό απαιτείται, τονίζοντας ότι με κάθε ευκαιρία το ζήτημα τίθεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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«Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα; Αν αρνηθούν ή αδιαφορήσουν τα Σκόπια να κάνουν τη διόρθωση, εσείς τι θα κάνετε;» επέμεινε ο ερωτών βουλευτής της Νίκης. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Ρούντας, η μικτή Επιτροπή τον Μάιο του 2026 συνεδρίασε για δωδέκατη φορά, τονίζοντας ότι αν οι διορθώσεις μείνουν για το μέλλον, «κάνουμε μια τρύπα στο νερό», αφού τα παιδιά θα διδάσκονται τις αλυτρωτικές αναφορές τουλάχιστον μέχρι το 2027.