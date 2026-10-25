Πάνος Καμμένος: Αν κατέβει ο Σαμαράς, θα δραστηριοποιηθώ κι εγώ -Ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι είμαι ακροδεξιός - iefimerida.gr

Την πιθανότητα επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, με αφορμή ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, επανέλαβε ο Πάνος Καμμένος.

Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο πρώην υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις, στις προοπτικές συνεργασιών μετά τις εκλογές και στις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι διατηρεί επαφές μαζί του και μάλιστα ανέφερε πως στο πλαίσιο των εκλογών, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ «έχει και έναν συνομιλητή στα δεξιά».

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«Θα εμπλακώ, διότι δεν μπορώ να αφήσω τον κ. Σαμαρά ακόμα μια φορά μετά το ’93 που ανέτρεψε τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έρθει και να το κάνει πάλι για προσωπικούς του λόγους», είπε χαρακτηριστικά για τον Αντώνη Σαμαρά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα αποκάλυψε πως έχει επαφές ακόμη μαζί του: «Μιλάω με τον Τσίπρα και πιστεύω ότι και εκείνος θα προσπαθήσει μετά την πρώτη εκλογή να κάνει αυτή τη μάζωξη της αριστερής πολυκατοικίας. Τουλάχιστον έχει και δεξιά έναν συνομιλητή». Εκτίμησε, επίσης, ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, λέγοντας: «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πράγμα ότι, ασχέτως των προσπαθειών που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ο Τσίπρας επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του όλα έχοντας μια τέτοια παρουσία δημοσκοπική από την αρχή, θα μπορέσει να επικρατήσει. Γιατί είναι και ο μόνος ο οποίος δίνει κυβερνησιμότητα».

Όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Πάνος Καμμένος είπε «βγήκε και είπε εμένα ακροδεξιό, όταν συγκυβέρνησε με τον αρχηγό της νεολαίας της ΕΠΕΝ και υπουργούς από το ΛΑΟΣ. Εγώ είμαι κεντροδεξιός που είμαι σταθερός στις απόψεις μου 30 χρόνια».

Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι «ο Τσίπρας δεν θεωρεί ότι εγώ είμαι ακροδεξιός. Εγώ κεντροδεξιός λέω ότι είμαι, θα σας θυμίσω το σποτ που έβγαλα τον Αλέξη να γράφει με το δεξί».

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Ο Πάνος Καμμένος μίλησε και για τη Μαρία Καρυστιανού και εκτίμησε ότι «έπεσε θύμα και αυτή του συστήματος Σαμαρά. Της κόλλησαν από δίπλα τον Νίκο Καραχάλιο και τον Νίκο Νικολόπουλο που την οδήγησαν σε δηλώσεις προφανώς γιατί ήθελαν να βγάλουν από τη μέση και να βοηθήσουν τον Σαμαρά. Έτσι λειτουργεί ο Σαμαράς.

Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είπε, παράλληλα, ότι «δεν είναι τυχαία η επίθεση που έγινε στην κυρία Γκίλφοϊλ, βγήκε ένα μέσο πολύ ισχυρό και μια μερίδα ρεπουμπλικανών καθώς φαίνεται ότι τους χαλούσε τα σχέδια για τον Κάθετο Διάδρομο».

Καμμένος: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε στημένους αγώνες μπάσκετ, τρώγοντας Pizza Fan

Σχολιάζοντας την οικονομική πίεση και τις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα, ανέφερε: «Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, από εδώ και πέρα στην Ελλάδα εμείς δεν μπορεί να συνεχίσουμε να βλέπουμε στημένους αγώνες μπάσκετ τρώγοντας Pizza Fan, όταν ο πολίτης έχει να αντιμετωπίσει μια πίεση οικονομική, πολύ μεγάλη», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Γιατί η μεσαία τάξη αλλά και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν τη βγάζουν και όταν δεν έχουν την προοπτική ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, θα αντιδράσουν. Στη δεύτερη Κυριακή πιστεύω ότι δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Δεν θα είναι δηλαδή ακόμα και τα σχήματα τα ίδια. Λόγω των εξελίξεων, στην πρώτη λόγω του ότι υπάρχουν πλέον σοβαρές διαφορές και μέσα στα κόμματα».

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Ακόμη, ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ άσκησε κριτική στην ΕΕ και τον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ απέδωσε την έναρξη του πολέμου σε ενεργειακές επιδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι έγινε «διότι κάτι κάποιοι αποφάσισαν να ελέγξουν ενεργειακά την Ευρώπη».

