Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έβαλαν πανό στην Ακρόπολη για την Παλαιστίνη - iefimerida.gr

Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έβαλαν πανό στην Ακρόπολη για την Παλαιστίνη

Τα πανό στην Ακρόπολη
Τα δυο πανό στην Ακρόπολη για την αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη
Δύο πανό υπέρ της Παλαιστίνης ανήρτησαν το πρωί της Παρασκευής στην Ακρόπολη μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Ανέβηκαν στον ιερό βράχο πραγματοποιώντας μια συντονισμένη κινητοποίηση και στη συνέχεια ανέβασαν τα δύο μεγάλα πανό προς την πλευρά της Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Τα πανό, γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά, αναγράφουν: «Να σταματήσει η γενοκτονία – Καμία συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ – Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Βίντεο με τα δυο πανό να δεσπόζουν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης:

