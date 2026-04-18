Οξύτατα σχόλια της αντιπολίτευσης, μετά την παραίτηση Λαζαρίδη -«Αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής» - iefimerida.gr

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης, από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τις αντιδράσεις για το πτυχίο του.

Ο κ. Λαζαρίδης ανέλαβε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πριν 14 ημέρες, στον μίνι ανασχηματισμό λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο οι αποκαλύψεις για το πτυχίο του και για τη θέση που κατείχε στο υπουργείο Παιδείας ως σύμβουλος πριν μερικά χρόνια, αλλά και ειδικοί του χειρισμοί, προκαλώντας οξεία κριτική από την αντιπολίτευση και πίεση στην κυβέρνηση, οδήγησαν σήμερα στην παραίτησή του.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε σύσσωμη στην εξέλιξη αυτή, με ανακοινώσεις.

To σχόλιο του ΠΑΣΟΚ

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός.

Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήριά του στο προσωπικό του ρουσφέτι.

Τελικά, ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το Δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής».

Πολάκης

Με βίντεο από τα βουνά της Κρήτης σχολίασε την παραίτηση Λαζαρίδη ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος πριν από δέκα ημέρες είχε ανοίξει το θέμα μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον πρώην υφυπουργό στην Ολομέλεια.

Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε «κάνω αυτό το βίντεο στη διαδρομή από Χανιά για Σφακιά στο πανέμορφο οροπέδιο του Ασκύφου γιατί μόλις μου έστειλαν μήνυμα ότι παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης».

Παράλληλα τόνισε πως «το σημερινό είναι μια νίκη και ένα χαστούκι στο παρακράτος και την ψευτοαριστεία του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το βίντεο του Παύλου Πολάκη για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ﻿



«Μετά από δύο εβδομάδες πλήρους κάλυψης του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, σήμερα τελικά παραιτήθηκε.

Τι έχουν άραγε να πουν σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη, που έβρισκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες επαρκείς τις εξηγήσεις του, που δεν έβρισκαν λόγο παραίτησης του και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση για τοξικότητα;

Πώς θα σταθούν από αύριο απέναντι στους πολίτες;

Σε κάθε περίπτωση, η παραίτηση Λαζαρίδη είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής κατακραυγής και, παράλληλα, μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μια νίκη που κατάφερε ένα ισχυρό πλήγμα στον σκληρό πυρήνα του συστήματος Μητσοτάκη.

Δεν είναι αρκετή όμως. Η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Και αυτό θα συμβεί μόνο με την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκλογές, και μια προοδευτική κυβέρνηση».

ΚΚΕ: Καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του «πτυχιούχου» Λαζαρίδη

Σε σχόλιο του μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, το ΚΚΕ τόνισε:

«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του ''πτυχιούχου'' στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το ''πτυχίο'' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής».

Σακελλαρίδης: Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε ανάρτησή του σημείωσε:

«Εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινή γνώμη από τις προκλήσεις και τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη.

Ο Κ. Μητσοτάκης όμως επέλεξε να απαξιώσει την κοινωνική κατακραυγή και να προσποιηθεί ότι ''ψιχαλίζει, δεν τους φτύνουν''.

Είναι σαφές ότι έπρεπε να παρέμβει η κ. Μπακογιάννη για να κατανοήσουν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να παραμένει στην υπουργική θέση ο Μ. Λαζαρίδης.

Μπορεί η κοινή λογική να καταρρέει εδώ και μια βδομάδα από τα ψέμματα του Μ. Λαζαρίδη και την συγκάλυψη από το Μέγαρο Μαξίμου, όμως άπαξ και τους νουθέτησε η κ. Μπακογιάννη, τα πράγματα μπήκαν στη θέση του και όλα μέλι- γάλα. Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο».

Ελληνική Λύση για Λαζαρίδη: Να παραιτηθεί και από βουλευτής

«Τελικά η "διευκόλυνση" του κ. Λαζαρίδη που ζήτησε η κ. Μπακογιάννη αφορά μόνο την παραίτηση από την θέση του υπουργού!», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση διότι εφόσον αποδείχτηκαν τα "πεπραγμένα" Λαζαρίδη, ο οποίος έπρεπε να παραιτηθεί από το 2025 από τη θέση του βουλευτή, όταν η Ελληνική Λύση αποκάλυψε την υπόθεση, σήμερα πρέπει να παραιτηθεί και από βουλευτής, επιστρέφοντας πίσω το σύνολο των χρημάτων που έχει λάβει».

Νίκη: Η δυσωδία από τη σήψη απλώνεται παντού

«Το ΙΕΚ Μητσοτάκη απέλυσε εν τέλει τον ''άριστο'' Μακάριο Λαζαρίδη που εξέθεσε ολόκληρο το οικοδόμημα της δήθεν αξιοκρατίας, με το οποίο η εγκληματική οργάνωση του Μαξίμου κυβερνά. Λύγισε υπό το βάρος της κατακραυγής για τις αυθαιρεσίες, τα σκάνδαλα και τη γαλάζια αλαζονεία.

Όπως αποδείχθηκε, στο πρωθυπουργικό επιτελείο το σκέφτηκαν, το ξανασκέφτηκαν, αλλά το μπάζωμα του ψευδοπτυχίου δεν τους βγήκε.

Πώς άραγε, από το ''δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του υπουργού Λαζαρίδη'' για το οποίο διαβεβαίωνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δύο μόλις 24ώρα πριν, φτάσαμε στην αναγκαστική παραίτηση;

Είναι σαφές ότι έχει χαθεί η όποια συνοχή στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Μια παραίτηση με εξώφθαλμη καθυστέρηση δεν είναι αρκετή.

Η δυσωδία από τη σήψη απλώνεται παντού. Οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν ξεπεράσει το όριο της ύβρεως και βρίσκονται στο στάδιο της άτης. Επίκειται η νέμεσις και οσονούπω η ώρα της τίσεως, της εκλογικής συντριβής τους και της τιμωρίας τους από τον ελληνικό λαό.

Η ΝΙΚΗ θα σταθεί μαχόμενη στο πλευρό του απλού πολίτη που πίστεψε το συνονθύλευμα των ψευδοαρίστων και σήμερα νιώθει προδομένος.

Η ΝΙΚΗ, το Πατριωτικό Κίνημα της αλήθειας και της διαφάνειας, αγωνίζεται άοκνα για τα όνειρα των νέων παιδιών που μοχθούν για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας που τους αξίζει».