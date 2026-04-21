Όταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου έβαζε στο στόχαστρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τα υποβρύχια - iefimerida.gr

Περισσότερο γνωστή έγινε εσχάτως από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ελληνίδα εισαγγελέας της Ευρώπης, Πόπη Παπανδρέου, και από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στην κυβέρνηση με τις δικογραφίες για 13 βουλευτές της ΝΔ, ωστόσο η πορεία της είναι μακροχρόνια και οι υποθέσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα.

Όπως αναφέρει η στήλη Big Mouth του powergame.gr, η τότε εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου είχε στραφεί το 2014 κατά του τότε προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά, Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώς και του άλλοτε ΥΠΟΙΚ Γιώργου Παπακωνσταντίνου, για την υπόθεση των υποβρυχίων. Με αποτέλεσμα, το ΠΑΣΟΚ να στραφεί κατά της εισαγγελέως και να ζητήσει... πειθαρχικό έλεγχο.

Η Πόπη Παπανδρέου στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η στήλη, «σε ρεπορτάζ της εποχής με τίτλο "Η Πόπη Παπανδρέου στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ για τη δικογραφία για τα υποβρύχια" αναφερόταν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αντιδράσει εναντίον της εισαγγελέως. «Πολιτικό ζήτημα εγείρει, σύμφωνα με τον γραμματέα της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Ρήγα, ο χειρισμός εκ μέρους της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς, Πόπης Παπανδρέου», αναφέρει δημοσίευμα του 2014. Πιο κάτω, μάλιστα, υπάρχει και δήλωση που αποδίδεται στον κ. Ρήγα, που αναφέρει ότι «σκεφτόμαστε να ζητήσουμε πειθαρχική έρευνα από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η ενέργεια της κ. Παπανδρέου είναι απαράδεκτη νομικά και εγείρει πολιτικό ζήτημα».

Και προσθέτει η στήλη Big Mouth:

«Δεν σας κρύβω ότι, διαβάζοντας σε ένα προοδευτικό Μέσο ότι ο πρόεδρος Βαγγέλης στοχοποιεί την εισαγγελέα, έψαξα το θέμα λίγο παραπάνω και σε ρεπορτάζ της ίδιας ημέρας από το "Βήμα" βρήκα τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Τι λέει; Πολλά και ενδιαφέροντα: "Την επομένη της συζήτησης του Δεκεμβρίου 2013 για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα υποβρύχια του ΠΝ και τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κωνσταντοπούλου κατέθεσε στην εισαγγελία τα πρακτικά της Βουλής, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι το μόνο που μπορεί να κάνει η εισαγγελία είναι να διαβιβάσει στη Βουλή τα ίδια τα πρακτικά της “από υπηρεσιακό καθήκον” και “χωρίς αξιολόγηση του περιεχομένου”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το έγγραφο του κ. αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τη Βουλή». Πώς σχολιάζει στη συνέχεια το ΠΑΣΟΚ αυτήν την εξέλιξη; «Επρόκειτο για μια παιδαριώδη επικοινωνιακή κίνηση, κατά παραβίαση του Συντάγματος. Καμία εισαγγελική αρχή δεν είχε την αρμοδιότητα να διενεργήσει οποιαδήποτε δήθεν προκαταρκτική εξέταση ή πολύ περισσότερο να κάνει οποιαδήποτε δήθεν αξιολόγηση». Καταλήγει, δε, το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι «η κ. εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είμαστε βέβαιοι ότι θα ελέγξει όλη αυτήν την αντισυνταγματική και παράνομη μεθόδευση για τη δημιουργία φευγαλέων εντυπώσεων προς κομματική χρήση». Το ΠΑΣΟΚ του τότε προέδρου Βαγγέλη, που λέτε, καλούσε την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ελέγξει αυτήν τη μεθόδευση. Ποιον να ελέγξει; Μα, εκείνον που έχει αρμοδιότητα να ελέγξει, δηλαδή τον εισαγγελέα που διέπραξε τη μεθόδευση".

ΠΑΣΟΚ στοχοποιεί Παπανδρέου

«Συνεχίζω την ανάγνωση του ίδιου ρεπορτάζ από το "Βήμα", διότι αποτυπώνει πολύ πιο αναλυτικά όσα ανέφερε ο σύντροφος Ρήγας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Ο γραμματέας της πράσινης ΚΟ, λοιπόν, «χαρακτήρισε “λάθος τη διαδικασία, τουλάχιστον ως προς τις διατυπώσεις”, διευκρινίζοντας ότι οι εισαγγελείς δεν μπορούσαν, ούτε προέβησαν σε κάποια προκαταρκτική εξέταση». Λίγο πιο κάτω, «ερωτηθείς σχετικά με τη ρητή διατύπωση του διαβιβαστικού ότι “από την προκαταρκτική εξέταση που διενεργήθηκε προέκυψαν στοιχεία περί ενδεχόμενης ποινικής ευθύνης” των Ευ. Βενιζέλου και Γ. Πακωνσταντίνου, δεν έκρυψε τη δυσφορία που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας μάλιστα ότι θα ζητηθούν διευκρινίσεις από τους εισαγγελείς». Και, για να μην υπάρχει η παραμικρή παρανόηση, ο σύντροφος Ρήγας διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους ότι «ο Βενιζέλος δεν θα τα αφήσει έτσι». Όλα τα παραπάνω οδήγησαν την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος να εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία καλεί τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας "σε σώφρονες αντιδράσεις όσον αφορά ζητήματα λειτουργίας και απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης", κάνοντας λόγο για αυτονόητη υποχρέωση "η τυχόν συναφής κριτική να ασκείται εντός του πλαισίου που διαγράφει το Σύνταγμα, οι νόμοι και τα πέραν αμφισβήτησης, γνωστά δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης"».

Και καταλήγει η στήλη Big Mouth:

«Τότε, όταν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνούσε με την "επάρατο δεξιά" (και όχι με όποια κι όποια δεξιά, αλλά με τη Σαμαρική εκδοχή της), η αποστολή μιας δικογραφίας στη Βουλή μπορούσε να θεωρηθεί λόγος για πειθαρχικό έλεγχο της αρμόδιας εισαγγελέως. Τώρα, που η "βελόνα" παραμένει κολλημένη στο 10 και κάτι ψιλά, οι πράξεις τής (κατά σύμπτωση ίδιας) εισαγγελέως μοιάζουν για τη Χαριλάου Τρικούπη με κάτι σαν πολιτειακό θέσφατο, που όποιος το αμφισβητεί θέτει σε κίνδυνο το πολίτευμα, το Κράτος Δικαίου, το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Επειδή δημοκρατία έχουμε, μπορεί ο καθένας να θεωρεί σωστή τη μία ή την άλλη στάση. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το "τότε" και το "τώρα" του ΠΑΣΟΚ μπορούν να αποτελούν στάση του ίδιου πολιτικού φορέα».