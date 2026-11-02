Ορκωμοσία δύο νέων βουλευτών: Η Αναστασοπούλου μένει στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρεμένος γίνεται ανεξάρτητος - iefimerida.gr

Ενισχύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με την προσθήκη της Ζωής Αναστασοπούλου, ενώ ο Γιώργος Βαρεμένος που επέστρεψε στο Κοινοβούλιο πρόκειται να ανεξαρτητοποιηθεί.

Οι δύο νέοι βουλευτές ορκίστηκαν σήμερα στη θέση των Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα που παραιτήθηκαν από το βουλευτικό αξίωμα την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.



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Και οι δύο έδωσαν πολιτικό όρκο, με τον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη να τους εύχεται «Καλορίζικοι και καλότυχοι!».



Η Ζωή Αναστασοπούλου παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιώργος Βαρεμένος, όπως έχει ήδη δηλώσει, θα στείλει άμεσα επιστολή ανεξαρτητοποίησης.



Με την ορκωμοσία της κ. Αναστασοπούλου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κερδίζει μία έδρα και φτάνει τους 12 βουλευτές.

«Σταθερά, καθαρά, Αριστερά»: Το καλωσόρισμα της Ρένας Δούρου στην Αναστασοπούλου

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, καλωσόρισε τη βουλεύτρια Ηλείας λέγοντας με νόημα ότι «η Ζωή αντιμετωπίζει τη λαϊκή εντολή χωρίς να είναι άνευ πολιτικού περιεχομένου». «Την ώρα που η κοινωνία απαιτεί λύσεις και απαντήσεις στα ζέοντα θέματα της υγείας μας, της παιδείας μας, της αγροτικής παραγωγής, η συνέπεια μετράται. Και η συνέπεια κερδίζεται στην πράξη», σημείωσε η κ. Δούρου, και έκλεισε με το μήνυμα: «Προχωράμε λοιπόν μαζί, σταθερά, καθαρά, Αριστερά».