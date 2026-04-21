Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς [εικόνες] - iefimerida.gr

Ορκίστηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς παρουσία του ΠτΔ, Κώστα Τασούλα, και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ανακοίνωσε ότι ο Αθανάσιος Καββαδάς θα είναι ο αντικαταστάτης του Μακάριου Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εικόνες από την ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά
Φωτογραφίες: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
