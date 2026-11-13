Ορκίστηκαν οι τρεις νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος μετά τον μίνι ανασχηματισμό

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.



Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.



Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και

Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

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Οι αλλαγές έρχονται μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση μετά την καταγγελία για τη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες.

Στη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μετακινήθηκε εκεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.

Ετσι η θεση του υφυπουργού Εσωτερικών έμεινε κενή και εκεί τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος δεν είχε ξαναμπεί στην κυβέρνηση και είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε βγει από την κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε ακριβώς στην ίδια θέση η οποία εντωμεταξύ είχε μείνει κενή.

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Φωτογραφίες από την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης

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Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI