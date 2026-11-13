Ορκίστηκαν οι τρεις νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος μετά τον μίνι ανασχηματισμό

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και
Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Οι αλλαγές έρχονται μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση μετά την καταγγελία για τη μοριοδότηση της κόρης του στις Πανελλήνιες.
Στη θέση του στο υπουργείο Ανάπτυξης τοποθετήθηκε ο Βασίλης Σπανάκης ο οποίος μετακινήθηκε εκεί από τη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών.
Ετσι η θεση του υφυπουργού Εσωτερικών έμεινε κενή και εκεί τοποθετήθηκε ο Βαγγέλης Λιάκος ο οποίος δεν είχε ξαναμπεί στην κυβέρνηση και είναι ένας από τους νεότερους βουλευτές. Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε βγει από την κυβέρνηση πριν μερικούς μήνες λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και επέστρεψε ακριβώς στην ίδια θέση η οποία εντωμεταξύ είχε μείνει κενή.
Φωτογραφίες από την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης
Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI