Σε ανώτερο επίπεδο δόθηκε η συμβιβαστική λύση στο θέμα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κλείνει το μέτωπο με τους δημάρχους των βορείων προαστίων της Αθήνας, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών τη δυνατότητα χρήσης του πολεοδομικού εργαλείου.

Η συντονισμένη αντίδραση των τοπικών αρχόντων του Βορρά στην υπό διαβούλευση μελέτη καθορισμού Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης του Βορείου Τομέα Αθηνών, χτύπησε καμπανάκι στο Μέγαρο Μαξίμου, που επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να «χαμηλώσει» την ένταση και να λήξει το θέμα καθησυχάζοντας εξαρχής ότι δεν θα υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο.

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Η προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης από πλευράς κυβέρνησης ξεκίνησε αμέσως μόλις ανακινήθηκε το ζήτημα από τους δημάρχους, με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη που πολιτεύονται στον Βόρειο Τομέα, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης, με δημόσιες τοποθετήσεις να δίνουν το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων για επανεξέταση του σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, καθησυχάζοντας τους δημάρχους ότι θα έχουν λόγο στην τελική διαμόρφωση των αποφάσεων.

Το καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης

Παράλληλα, από τη στάση που τήρησε η κυβέρνηση απέναντι στο ζήτημα φαίνεται συνολικά η πρόθεση να μην μένουν «ανοιχτά» μέτωπα σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών ενόψει της προεκλογικής περιόδου, και δη σε μια εκλογική περιφέρεια όπου η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά διατηρεί υψηλή δυναμική. Ενδεικτικά, στις τελευταίες εθνικές εκλογές η κεντροδεξιά παράταξη κατέγραψε ποσοστό 47,32%, συγκεντρώνοντας 152.388 ψήφους, με τον Βόρειο Τομέα να αποτελεί παραδοσιακά εκλογικό βαρόμετρο για τις επιδόσεις της ΝΔ. Υπό αυτό το πρίσμα, το γεγονός ότι οι διαμαρτυρόμενοι αυτοδιοικητικοί στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια πρόσκεινται, στην πλειοψηφία τους, στο κυβερνών κόμμα, λειτούργησε ως επιπλέον παράγοντας πίεσης στην κυβέρνηση, σε μια συγκυρία που το ζητούμενο για τη ΝΔ είναι η άρση των δυσαρεσκειών στο εσωτερικό, με στόχο τη συσπείρωση στον δρόμο προς τις κάλπες.

Το καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν να κλειστεί άμεσα το ραντεβού του πρωθυπουργού με τους δημάρχους, με διάθεση να προωθηθεί συναινετική λύση στο ζήτημα και να εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Όπερ και εγένετο χθες στη σύσκεψη στην πρωθυπουργική έδρα, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αλλαγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ίδιων των Δήμων, με τους «7» δημάρχους να αποχωρούν ικανοποιημένοι από το Μέγαρο Μαξίμου. «Μου φαίνεται αδιανόητο το ότι οποιοσδήποτε μελετητής μπορεί να ξέρει περισσότερα από ό,τι εσείς για τον Δήμο σας. Εσείς θα χρειαστεί, εξάλλου, να έρθετε σε συνεννοήσεις στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, να συγκεράσετε αντικρουόμενα συμφέροντα», τόνισε ο πρωθυπουργός χθες, σημειώνοντας εμφατικά, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής πρόσθετης οικονομικής στήριξης από πλευράς κράτους στη συζήτηση για απαλλοτριώσεις δεσμευμένων χώρων.

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Οι δήμαρχοι Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπος Μπονάτσος, και Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, αντέδρασαν από την πρώτη επαφή με τη μελέτη, ενώ στη συνέχεια ένωσαν τη φωνή τους με τους δημάρχους Νέας Ιωνίας, Παναγιώτη Μανούρη, Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, και Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μάριου Ψυχάλη, εκφράζοντας από κοινού τη διαμαρτυρία τους στον σχεδιασμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Oι έξι συνυπέγραψαν την επιστολή, ενώ στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό έλαβε μέρος και ο δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Στράτος Σαραούδας.

Ο κίνδυνος περαιτέρω «τσιμεντοποίησης» και πρόσθετης οικοδομικής επιβάρυνσης σε ήδη πυκνοδομημένες περιοχές, ενεργοποίησε τους δημάρχους των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ, παράλληλα, η έντονη δυσαρέσκεια που εξέφρασαν κινητοποίησε τα αντανακλαστικά βουλευτών και κυβερνητικών στελεχών του Βόρειου Τομέα, που ήλθαν σε επαφή με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέροντας τον έντονο προβληματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μελέτη και αναδεικνύοντας τα προβληματικά πεδία του σχεδιασμού.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχοντας περάσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωρίζει συνολικά το θέμα και συνεργάστηκε στενά με το ΥΠΕΝ για την εξεύρεση λύσης, ενώ άμεσα όταν ανέκυψε το ζήτημα κινήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης είχε τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα σε ενημέρωση πολιτικών συντακτών ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε δυνατότητα μεταφοράς τετραγωνικών από δήμο σε δήμο, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αποφάσεις χωρίς συνεννόηση και αλληλεπίδραση με τους δημάρχους και τις τοπικές κοινωνίες. Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή συνάντηση ήταν παρόντες ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Παύλος Μαρινάκης.

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Αντίστοιχα, η πρώην υφυπουργός Ζωή Ράπτη, που πολιτικά «κατάγεται» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού που πρωτοστάτησε στο αίτημα για απόσυρση της μελέτης, τάχθηκε εξ αρχής στο πλευρό της δημοτικής αρχής της πόλης, εκφράζοντας την υποστήριξή της κατά την παρουσία της στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την οριοθέτηση των ΖΥΣ.

Με το θέμα ασχολήθηκε προσωπικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, που επικοινώνησε με τον Σταύρο Παπασταύρου και τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη, αναδεικνύοντας τις ενστάσεις για τον σχεδιασμό.

«Έχω τοποθετηθεί πρώτος και δημοσίως και είπα ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε χθες μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά 90,1, για να προσθέσει ότι «είμαστε 7 βουλευτές της Βόρειας Αθήνας, είχαμε κάποια ενημέρωση πριν βγει αυτό σε διαβούλευση; Όχι, δεν είχαμε, ήταν μια πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν λέω ότι δεν έχει δικαίωμα το υπουργείο Περιβάλλοντος να έχει πρωτοβουλίες, αλλά θα ήταν δέον να έχουν ενημερωθεί και οι βουλευτές της περιφέρειας», είπε με νόημα ο υπουργός Υγείας, αφήνοντας αιχμές για τον συνολικό χειρισμό και εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να έχει προηγηθεί συζήτηση ως προς το ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.

Η αναστάτωση που προκάλεσε ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους καθορισμούς Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης του Βόρειου Τομέα Αθηνών, αποτέλεσε μια νέα εστία δυσαρέσκειας για τους δημάρχους στο πεδίο του χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού έπειτα από τις πολύμηνες σφοδρές αντιδράσεις δήμων των βορείων και νοτίων προαστίων για τα μπόνους δόμησης και ύψους στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που είχε προκαλέσει το προηγούμενο διάστημα ένταση μεταξύ Αυτοδιοίκησης και ΥΠΕΝ.

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Το νέο «μέτωπο», που έληξε χθες στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ανέκυψε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, όπου δήμαρχοι από ολόκληρη την επικράτεια, αρκετοί εκ των οποίων προερχόμενοι από τον χώρο της ΝΔ είχαν εκφράσει γκρίνια για την ηγεσία του ΥΠΕΝ, με αιχμή τη διαχείριση για το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος των δήμων.