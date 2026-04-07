Την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Δεοντολογίας -Τα υπομνήματά τους - iefimerida.gr

Με θέμα την άρση της ασυλίας των «11» συνεδρίασε στις 10 το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, η Επιτροπή Δεοντολογίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την άρση ασυλίας είχε προαναγγείλει από το πρωί χθες ο πρωθυπουργός στο τηλεοπτικό του μήνυμα, με τους «γαλάζιους» βουλευτές να τη ζητούν και οι ίδιοι.

Την «οδό» των υπομνημάτων επέλεξαν εννέα από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και οι «11» κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα για τα οποία ερευνώνται.

Στην αίθουσα της συνεδρίασης βρέθηκαν μόνο ο Κώστας Τσιάρας, που με δήλωσή του χθες τόνισε την αθωότητά του για την υπόθεση, προσθέτοντας ότι κατηγορείται για μια υπόθεση μόλις 190 ευρώ, ένα νόμιμο αίτημα, όπως είπε, ενός συμπολίτη του, το οποίο επί της ουσίας διαβίβασε και ήθελε να δει τι έχει γίνει με την πληρωμή, και ο Νότης Μηταράκης, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επειδή το γραφείο του προώθησε ένα e-mail από δασολόγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό που έκανα, εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα, αλλά παρ' όλα αυτά ζητώ την άρση της ασυλίας μου», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μηταράκης ενώπιον της επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής άκουσαν τους βουλευτές και αφού διάβασαν τα υπομνήματα των εμπλεκόμενων πήραν ομόφωνη απόφαση η εισήγησή τους να είναι υπέρ της άρσης της ασυλίας και για τους «11».

Πιο κρίσιμο για τους 11 βουλευτές είναι αν θα ζητήσουν να τοποθετηθούν δημόσια στη συνεδρίαση της Ολομέλειας που θα κρίνει την άρση της ασυλίας τους και θα συνεδριάσει μετά την Κυριακή του Θωμά.

Τσιάρας: Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας -Είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας

Μετά την παρουσία του στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ο Κώστας Τσιάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά και φυσικά να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων, μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατό. Επαναλαμβάνω ότι αφορούσε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίoς είχε πληγεί από τον «Ιανό» στην περιοχή της Καρδίτσας. Από κει και πέρα, όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Μηταράκης: Κινήθηκα απολύτως στο πλαίσιο του συντάγματος και της πολιτικής μου δραστηριότητας

«Το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να «καθαρίσει» το όνομά του.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από κει και πέρα παρότι εμπίπτει, πιστεύω, στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωσή μου, απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου να καθαρίσω το όνομα μου ζητώ άμεσα την άρση της ασυλίας μου ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο κ. Μηταράκης.

Τα κακουργήματα και τα πλημμελήματα για τους «11»

Όπως προκύπτει από την ανάγνωση της δικογραφίας, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις της ίδιας βαρύτητας. Για τη βουλευτή Κατερίνα Παπακώστα, το πόρισμα που συνοδεύει τη δικογραφία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι παρεμβάσεις της οδήγησαν σε ζημία για την ΕΕ και το ελληνικό δημόσιο άνω των 142.000 ευρώ. Ζητείται η άρση ασυλίας της για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό κακουργήματος, για ηθική αυτουργία σε απάτη με υπολογιστή και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση.

Αντιμέτωπος με κακούργημα είναι και ο βουλευτής Σερρών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος όμως ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής. Ο ίδιος δεν έχει καμία απευθείας συνομιλία με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά γίνεται επίκληση του ονόματός του από συνεργάτη τού τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις θεωρούνται ισχνής αποδεικτικής βάσης. Για τους Νότη Μηταράκη, Κ. Τσιάρα, Κ. Σκρέκα, Ι. Κεφαλογιάννη, Δ. Βαρτζόπουλο, Β. Βασιλειάδη, Μ. Σενετάκη, Χρ. Μπουκώρο και Θ. Λεονταρίδη ζητείται άρση ασυλίας για ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος

Τα υπομνήματα των βουλευτών που ζητείται η άρση της ασυλίας τους

Kατερίνα Παπακώστα

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Βασίλης Βασιλειάδης

Κώστας Σκρέκας

Κώστας Καραμανλής

Μάξιμος Σενετάκης

Γιάννης Κεφαλογιάννης

Χρήστος Μπουκώρος