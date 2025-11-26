 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει την επόμενη εβδομάδα ο σύζυγος της «αγρότισσας με τη Ferrari» -Δεν προσέρχεται ο Καλφούτζος - iefimerida.gr
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει την επόμενη εβδομάδα ο σύζυγος της «αγρότισσας με τη Ferrari» -Δεν προσέρχεται ο Καλφούτζος

Σεμερτζίδου
Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ / Φωτογραφία: Σωτήρης Δημητρόπουλος / Eurokinissi
Υπόμνημα με το οποίο επικαλείται «το δικαίωμα της σιωπής» απέστειλε στο προεδρείο της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο μάρτυρας Ηλίας Καλφούτζος.

Όπως έγινε γνωστό, ο μάρτυρας -ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στη Λάρισα-, ο οποίος είχε κληθεί να καταθέσει αύριο, Πέμπτη, γνωστοποίησε στο προεδρείο της Επιτροπής ότι δεν πρόκειται να προσέλθει για κατάθεση.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου της εξεταστικής, ο κ. Καλφούτζος με το υπόμνημά του ενημερώνει για ποινικές διώξεις και καταδίκες τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό, επικαλούμενος τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, βάσει των οποίων «ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος έχουν δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης».

Την ερχόμενη εβδομάδα καταθέτει ο σύντροφος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου

Μετά την επεισοδιακή κατάθεση της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με τη Ferrari», η Εξεταστική αποφάσισε να κληθεί να δώσει εξηγήσεις και ο σύντροφός της, Χρήστος Μαγειρίας, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

