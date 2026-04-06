ΟΠΕΚΕΠΕ: Τη Μ. Τρίτη αναμένεται στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου - iefimerida.gr

Αύριο, Μ. Τρίτη, αναμένεται να φτάσει στη Βουλή η 4η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για το τέταρτο κομμάτι της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (η πρώτη δικογραφία ήταν για τους 11 βουλευτές, η δεύτερη για τους δύο πρώην υπουργούς Λιβανό-Αραμπατζή, η τρίτη για τους πέντε πρώην βουλευτές -που δεν πάει στη Βουλή-, ενώ η τέταρτη﻿ αφορά τους Μπάμπη Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, δύο ακόμη εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ.

Η τέταρτη δικογραφία είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες γιατί τα ερευνώμενα αδικήματα δεν στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για τα δύο αυτά πρόσωπα έχουν προκύψει

σε βάρος τους ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, με φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λόγω της φύσης των ερευνώμενων αδικημάτων, καθώς δεν στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη συγκεκριμένη δικογραφία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αναμένεται από εκεί άμεσα να διαβιβαστεί αύριο στη Βουλή με το αίτημα για άρση της βουλευτικής ασυλίας των δύο μελών του Κοινοβουλίου.