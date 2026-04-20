ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητεί ο Χατζηβασιλείου μέσω υπομνήματος -Ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας ο Αθανασίου - iefimerida.gr

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να «ανάψει» το πράσινο φως για την άρση ή μη της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου.

Πρόκειται για τους δύο βουλευτές που περιλαμβάνονται στην τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Αθανασίου βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας, ενώ ο κ. Χατζηβασιλείου επέλεγε να δώσει εξηγήσεις μέσω υπομνήματος, ζητώντας την άρση της ασυλίας του.

Το υπόμνημα που έστειλε στην Επιτροπή Δεοντολογίας ο Τάσος Χατζηβασιλείου