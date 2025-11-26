 ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμφανίστηκε στην Εξεταστική η Καλλιόπη Σεμερτζίδου [εικόνες] - iefimerida.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμφανίστηκε στην Εξεταστική η Καλλιόπη Σεμερτζίδου [εικόνες]

Σεμερτζίδου
Φωτογραφία: Σωτήρης Δημητρόπουλος / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, προσήλθε τελικά στη Βουλή προκειμένου να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γνωστή στο δημόσιο διάλογο ως «αγρότισσα με τη Ferrari» έφτασε ﻿στις 09:00 το πρωί στη Βουλή προκειμένου να δώσει το παρών στην Εξεταστική.

Σημειώνεται ότι το αν θα έδινε το «παρών» ή όχι αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης τις τελευταίες ημέρες, με αρκετούς βουλευτές -όπως έγραψε νωρίς το πρωί η στήλη Non Paper του iefimerida.gr- να ποντάρουν στο κατά πόσο η κυρία Σεμερτζίδου θα εμφανιζόταν ή θα επέλεγε τη μέθοδο του «στρίβειν» διά του υπομνήματος, όπως έκανε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές».

Ωστόσο, άλλοι από την πλειοψηφία σχολίαζαν ότι ενδέχεται να θελήσει να καταθέσει, προκειμένου να εξηγήσει «πώς την έμπλεξαν», όπως η ίδια έχει υποστηρίξει. Άλλωστε, θα μπορούσε να είναι παρούσα στην Εξεταστική και να επικαλεστεί εκεί το «δικαίωμα της σιωπής», χωρίς να κινδυνεύει με το αδίκημα της «απείθειας» σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν.

Δείτε εικόνες από την άφιξη της Σεμερτζίδου στην Εξεταστική:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

