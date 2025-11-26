Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή σήμερα η «αγρότισσα με τη Ferrari» -Ερώτημα τι στάση θα κρατήσει - iefimerida.gr

Σήμερα, Τετάρτη (26/11) έχει κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Η γνωστή ως «αγρότισσα με τη ferrari» περιλαμβάνεται στις λίστες μαρτύρων που κατέθεσαν οι εισηγητές των κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρεται και στη στήλη NON PAPER, το ερώτημα που θέτουν πολλοί βουλευτές είναι αν θα επιλέξει τη μέθοδο του «στρίβειν» διά του υπομνήματος, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης (ο επονομαζόμενος «Φραπές»)﻿ ή αν θα εμφανιστεί, όπως «Χασάπης», Ανδρέας Στρατάκης (ο παράγοντας με την κόρη που κέρδιζε λαχεία). Και εδώ οι γνώμες διίστανται. Πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης κυρίως «ποντάρουν» ότι για να αποφύγει τις άβολες ερωτήσεις περί ακραίου πλουτισμού και «παχυλών» επιδοτήσεων θα υποβάλει υπόμνημα.

Ωστόσο, άλλοι από την πλειοψηφία σχολιάζουν ότι ενδέχεται να θελήσει να καταθέσει, για να εξηγήσει «πως την έμπλεξαν», όπως έχει υποστηρίξει. Άλλωστε μπορεί να είναι παρούσα στην Εξεταστική και να επικαλεστεί εκεί το «δικαίωμα της σιωπής» χωρίς να έρθει αντιμέτωπη με το αδίκημα της «απείθειας» σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι μεγάλο τμήμα της περιουσίας της κ. Σεμερτζίδου έχει δεσμευτεί από την Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες. Η δέσμευση αφορά 11 ακίνητα, καθώς και πολυτελή οχήματα. Ανάμεσά τους μία Porsche και η περίφημη Ferrari.