Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε ο Πιερρακάκης στο νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες - iefimerida.gr

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για σειρά κρίσιμων άρθρων του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις κατέθεσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, με το «καλημέρα», κυβέρνηση και πλειοψηφία επιχειρούν να «στριμώξουν» την αντιπολίτευση και να τη φέρουν προ των ευθυνών της για σειρά άρθρων του νομοσχεδίου που, κατά τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, προστατεύουν τους δανειολήπτες.



«Να δούμε ποιος στηρίζει στην πράξη τους πολίτες»



Η συνεδρίαση της Ολομέλειας άνοιξε με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ζητάει τον λόγο και να απευθύνεται στη μείζονα και στην ελάσσονα αντιπολίτευση. «Τόσες μέρες μας εγκαλείτε, μας κατηγορείτε και νομίζετε πως έχετε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Τώρα είναι η ώρα της ψήφου. Καταθέτουμε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί 18 άρθρων και επί της τροπολογίας», ανακοίνωσε.

Όπως είπε, η ονομαστική ψηφοφορία αποτελεί «δοκιμασία συνέπειας» που θα δείξει «ποιος εννοεί όσα λέει, ποιος λέει όσα εννοεί» και ποιος στηρίζει στην πράξη την προστασία των πολιτών.



Αργότερα, απαντώντας στην κριτική των κομμάτων, δέχθηκε να συμπεριληφθούν στην ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 22, 24 και 30, όπως ζήτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. «Όλο το νομοσχέδιο είναι υπέρ του δανειολήπτη. Κάθε “ναι” και “όχι” θα έχει ονοματεπώνυμο και κάθε “παρών” είναι υπεκφυγή που δεν παραγράφεται», είπε χαρακτηριστικά.