Βουλή: Στις 12:00 η ονομαστική ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ - iefimerida.gr

Με τους 13 βουλευτές της ΝΔ να δηλώνουν αθώοι και να επιθυμούν την άρση της ασυλίας τους προκειμένου να ξεκαθαρίσει το γρηγορότερο η υπόθεσή τους, το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση που θα τηρήσουν οι συνάδελφοί τους στην ονομαστική ψηφοφορία.

Μετά τις ομόφωνες εισηγήσεις της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας υπέρ των άρσεων ασυλίας για τους 11+2 βουλευτές της ΝΔ, που αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η «σκυτάλη» της τελικής απόφασης περνάει στην Ολομέλεια.

«Κατά συνείδηση» είθισται να τοποθετούνται οι βουλευτές στις άρσεις ασυλίας και με αυτόν τον βαθμό ελευθερίας στη διάθεσή τους μένει να φανεί αν οι διαφωνίες και οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν το περασμένο διάστημα στο «γαλάζιο στρατόπεδο» θα αποτυπωθούν και στη σημερινή κρίσιμη ονομαστική ψηφοφορία είτε με διαρροές είτε με την καταψήφιση κάποιων άρσεων ασυλίας.

Ποιοι θα πάρουν τον λόγο

Με ζητούμενο να «καθαρίσουν» το όνομά τους από κάθε σκιά ή υποψία και οι 13 βουλευτές της ΝΔ θα ζητήσουν από το βήμα της Βουλής την υπερψήφιση της άρσης τους. Η πλειοψηφία της Ολομέλειας αναμένεται να εγκρίνει το αίτημά τους και να τους στείλει στον φυσικό δικαστή.

Σε μια διαδικασία που αναμένεται να κρατήσει περίπου τρεις ώρες συνολικά, ο κάθε ένας από τους 13 βουλευτές, για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή η εισαγγελία Πρωτοδικών (για τους κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου) ζητούν την περαιτέρω διερεύνησή τους, θα έχει στη διάθεσή του 7 λεπτά για να εξηγήσει τη θέση του. Στη συζήτηση τον λόγο αναμένεται να λάβουν και πολιτικοί αρχηγοί από τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη φανερή ονομαστική ψηφοφορία για τον κάθε ένα βουλευτή ξεχωριστά.

Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες - Οι διαρροές και οι διαφοροποιήσεις

Δεν είναι λίγοι οι βουλευτές της ΝΔ που περιμένουν να ακούσουν τους 11+2 στην Ολομέλεια προκειμένου να καθορίσουν την τελική τους στάση. Άλλωστε τις προηγούμενες ημέρες ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, είχε εκφράσει «συνειδησιακό πρόβλημα» να ψηφίσει υπέρ των άρσεων ασυλίας, ενώ και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης έχει δηλώσει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με «ηθικό και πολιτικό δίλημμα» ως προς το αν θα στηρίξει τις άρσεις ασυλίας, που έχουν ζητήσει οι εμπλεκόμενοι βουλευτές.

Ο προβληματισμός των περισσότερων βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που σκέφτονται είτε την καταψήφιση είτε την αποχή από την ψηφοφορία έγκειται αφενός στο γεγονός ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες και αφετέρου στο αν μια συνομιλία με τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ ή η αποστολή ενός sms χωρίς να ζητείται κάτι παράνομο εντάσσονται στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων και υποχρεώσεών τους.

Η απάντηση που έδωσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Στέλιος Πέτσας είναι σαφής. «Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτάει κάποιος αν αυτό γίνεται, όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος ή η αποστολή ενός email όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης, εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα και στα καθήκοντά τους», όπως ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας σε συνέντευξή του ότι θα απέχει από την ψηφοφορία. Μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του ότι υπάρχει κίνδυνος να ανοίξει ο δρόμος για διώξεις βουλευτών για οποιοδήποτε θέμα.

Την ίδια ώρα αποκτά ενδιαφέρον και η στάση που θα κρατήσουν οι ερευνώμενοι βουλευτές ο ένας για τον άλλον. Ο Κανονισμός της Βουλής προβλέπει ότι ο αναφερόμενος βουλευτής δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό του. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο κάποιοι από τους 13 «γαλάζιους» να μην ψηφίσουν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους βουλευτές.

Υπενθυμίζεται πως οι 11 βουλευτές της δεύτερης δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Καραμανλής, Κώστας Σκρέκας, Κώστας Τσιάρας, Μάξιμος Σενετάκης, Χρήστος Μπουκώρος, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Νότης Μηταράκης, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Γιάννης Κεφαλογιάννης. Όσο για την τρίτη δικογραφία, αυτή αφορά τους Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου. Διαφορετική είναι η περίπτωση των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, καθώς θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική προκειμένου να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.