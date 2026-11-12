Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία σε 17 άρθρα του φορολογικού νομοσχεδίου

Σε κοινοβουλευτικό τεστ για την αντιπολίτευση μετατρέπει η κυβέρνηση τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, ζητώντας ονομαστική ψηφοφορία σε 17 άρθρα του φορολογικού νομοσχεδίου.

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Νέα Δημοκρατία καλεί τα κόμματα να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις φορολογικής ελάφρυνσης και εισοδηματικής ενίσχυσης, πέρα από τις γενικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.



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Το πολιτικό μήνυμα έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπενθυμίζοντας τις οδυνηρές εμπειρίες του παρελθόντος από τη δημοσιονομική εκτροπή. «Στην Ελλάδα μάθαμε, με τον δύσκολο τρόπο, the hard way όπως λένε στο εξωτερικό, πως τα λεφτά δεν είναι άπειρα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής υπευθυνότητας και της διατήρησης της οικονομικής σταθερότητας.



Μέσω της ονομαστικής ψηφοφορίας, η κυβέρνηση ζητά από την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί συγκεκριμένα για μέτρα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, καθώς και τον μηδενισμό του φόρου στο κατώτατο φορολογικό κλιμάκιο για πολύτεκνες οικογένειες και αγρότες.



«Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται, η ώρα της ψήφου ήρθε», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.



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Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη στάση που θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να δηλώσει «παρών» επί της αρχής του νομοσχεδίου, προαναγγέλλοντας ωστόσο θετική ψήφο στις επιμέρους διατάξεις που κρίνει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.



Η ονομαστική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής.