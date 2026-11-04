Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον «κουμπαρά» της νέας γενιάς -Πώς μπορεί ένα παιδί στα 18 να βρεθεί με 77.000 ευρώ - iefimerida.gr

Στην Ολομέλεια της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο που περιέχει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για κάθε νεογέννητο παιδί και ο οποίος θα λειτουργεί ως ένας σύγχρονος «κουμπαράς» με ισχυρά κρατικά κίνητρα.

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εισάγεται στην Ολομέλεια από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ.

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Αντίθετα το καταψήφισαν ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια.

Η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια αναμένεται να διεξαχθεί εάν χρειαστεί σε δύο συνεδριάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2027, ο νέος Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων θα επιτρέπει στους γονείς και τους συγγενείς να αποταμιεύουν χρήματα για το μέλλον των παιδιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισόποση κρατική ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάνει τα 1.200 ευρώ ετησίως.

Σε ποιους απευθύνεται ο κουμπαράς

Ο νέος επενδυτικός «κουμπαράς» απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως δύο ετών, που έχουν γεννηθεί το 2025 και το 2026, και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2027.

Η βασική αρχή του είναι ότι για κάθε ευρώ που καταβάλλεται στον λογαριασμό από τους γονείς ή άλλα φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο θα προσθέτει ακόμη ένα ευρώ, μέχρι το προβλεπόμενο ετήσιο όριο. Με τον τρόπο αυτό, η ιδιωτική αποταμίευση θα ενισχύεται από δημόσιους πόρους, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από το παιδί όταν ενηλικιωθεί.

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Τι προβλέπει το ν/σ

Το αρχικό ανώτατο όριο της κρατικής επιδότησης ορίζεται στα 1.200 ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπεται μια σταδιακή κλιμάκωση (αύξηση του ορίου κατά 10% ανά πενταετία) με βάση τα έτη συμμετοχής του κάθε παιδιού.

Βασική προϋπόθεση είναι το παιδί να μην έχει συμπληρώσει το δεύτερο

(2ο) έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της αίτησης.

Το σύνολο των εισφορών που μπορούν να καταβάλλονται στον λογαριασμό από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ τον χρόνο.

Η κρατική συνεισφορά προβλέπεται να καταβάλλεται κατά κανόνα σε μηνιαία βάση για εισφορές έως 100 ευρώ τον μήνα.

Τα κεφάλαια του λογαριασμού επενδύονται αποκλειστικά σε επιλέξιμα

χρηματοπιστωτικά μέσα και επενδυτικά προϊόντα, όπως ομόλογα, αμοιβαία

κεφάλαια και μετοχές. Εξαιρούνται προϊόντα υψηλού κινδύνου και σύνθετα

χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τα χρήματα αυτά θα επενδύονται υποχρεωτικά και θα παραμένουν «κλειδωμένα» μέχρι την ενηλικίωση του δικαιούχου.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφνωα με το σχέδιο νόμου θεσπίζεται ειδικό φορολογικό καθεστώς για τις εισφορές στον «κουμπαρά». Συγκεκριμένα, οι εισφορές από τους γονείς και η συνεισφορά του Δημοσίου, έως το οριζόμενο ποσό ανά φορολογικό έτος δεν αποτελούν εισόδημα για τον ανήλικο ούτε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων κοινωνικών παροχών

Παράδειγμα

Εάν μια οικογένεια καταφέρει να εξαντλεί το ανώτατο όριο καταθέσεων κάθε χρόνο, η συνολική δική της εισφορά στα 18 έτη θα ανέλθει σε 24.652 ευρώ. Λόγω της κρατικής συμμετοχής, το ποσό αυτό αυτόματα διπλασιάζεται.

Τα τελικά ποσά, που θα παραλάβουν τα παιδιά μόλις κλείσουν τα 18 τους χρόνια, διαμορφώνονται ως εξής, ανάλογα με την πορεία των αγορών:

Χωρίς επενδυτικές αποδόσεις: Το κεφάλαιο φτάνει στα 49.304 ευρώ.

Με μέση ετήσια απόδοση 3%: Το τελικό ποσό εκτινάσσεται περίπου στα 64.109 ευρώ.

Με μέση ετήσια απόδοση 5%: Ο κουμπαράς μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 77.062 ευρώ.

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Για να δείτε ολόκληρη την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους πατήστε εδώ.﻿

Νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος» - Τροπολογίες

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, οι διατάξεις αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις σε φορολογικά, κοινωνικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και δημοσιονομικά ζητήματα, αποσκοπώντας κυρίως στη μείωση συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, στη διεύρυνση και αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Ειδικότερα:

Στο Μέρος Α' προβλέπονται, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας τόσο βάσει κοινωνικών όσο και επαγγελματικών κριτηρίων, στο ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος, στο τέλος επιτηδεύματος, στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις ακινήτων, στις μισθώσεις, στις δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στα φιλοδωρήματα. Παράλληλα, προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αναπροσαρμογή αναπηρικών επιδομάτων, αύξηση του επιδόματος γέννησης και παροχή κινήτρων για εγκατάσταση και παραμονή στις ακριτικές περιοχές της χώρας. Επιπλέον, επιδιώκεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πάσης φύσεως προσωπικού του δημόσιου τομέα, μέσω της θεσμοθέτησης επιδόματος εορτών Χριστουγέννων.

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Ακόμα, προβλέπονται η δυνατότητα επιλογής αποζημίωσης ή σύνταξης στους γονείς άγαμου ή εν χηρεία ή διαζευγμένου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού που απεβίωσε ένεκα τρομοκρατικής πράξης ή εξαιτίας εγκλήματος βίας που έγινε σε βάρος του λόγω της ιδιότητάς του, καθώς και η άρση οποιασδήποτε μείωσης εξακολουθεί να υφίσταται στις συντάξεις που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όταν αυτοί εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται.

Το Μέρος Β' θεσπίζει ειδικό πλαίσιο μακροχρόνιας αποταμίευσης και επένδυσης υπέρ της νέας γενιάς, με στόχο τη σταδιακή δημιουργία περιουσιακών στοιχείων για παιδιά που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν συμπληρώσει το δεύτερο (2ο) έτος της ηλικίας τους. Η αξιολογούμενη ρύθμιση οργανώνει σε ενιαίο πλαίσιο τη δημιουργία και λειτουργία ατομικού επενδυτικού λογαριασμού στο όνομα του ανηλίκου, τη δυνατότητα καταβολής εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη συνεισφορά του Δημοσίου, τους κανόνες επένδυσης και διαχείρισης, τη φορολογική μεταχείριση, την εποπτεία των παρόχων και την προστασία του δικαιούχου.

Στο Μέρος Γ' προβλέπεται αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ των πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ και ΕΠΑ) στον Κρατικό Προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους, προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, οι αυξημένες ή διευρυμένες κοινωνικές παροχές και η προβλεπόμενη δημοσιονομική ενίσχυση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Τροπολογίες

Οι τροπολογίες που κατατέθηκαν για το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων - Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης - Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις».

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Στο νομοσχέδιο έχουν κατατεθεί τρεις συνολικά τροπολογίες. Μια υπουργική και δύο βουλευτικές η μία από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑ και η άλλη από την Ελληνική Λύση.

Η υπουργική τροπολογία έχει δύο διατάξεις με τις οποίες θεσπίζεται σταθερό επιτόκιο 3% για τις ρυθμίσεις δανειακών οφειλών μέσω του εξωδικαστικoύ μηχανισμού για όλα τα έτη έως την εξόφληση τους. Η δεύτερη ρύθμιση αυξάνει στο δεκαπλάσιο τα πρόστιμα από 500.000 σε 5 εκατ. ευρώ του ανώτατου προστίμου που θα μπορεί να επιβάλλει η ΤτΕ στους Services σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου.

Η τροπολογία που έχει καταθέσει η ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη αφορά την «Κατάργηση της εκτελεστικότητας της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού».

Η τροπολογία που έχει καταθέσει η ΚΟ της Ελληνική Λύση με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Κυριάκο Βελόπουλο αφορά «την απόσυρση από το σχέδιο νόμου και του άρθρου 27, λόγω άρρηκτης νομικής και συστημικής συνάφειας με το αποσυρθέν άρθρο 23» του νομοσχεδίου.

Κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου αναμένονται τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών.