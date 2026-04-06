Οι παθογένειες δεν θα καταπιούν τη χώρα - iefimerida.gr

Η κατακερματισμένη και ανεύθυνη στην πλειοψηφία της αντιπολίτευση παρουσιάζει την Ελλάδα ως καταρρέουσα μέσα στη διαφθορά και την οικονομική ανέχεια. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ «Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026», η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Επίσης, οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης, δανειστές μας στα χρόνια της χρεοκοπίας, αναδεικνύουν την χώρα μας ως παράδειγμα προς μίμηση οικονομικής ανάκαμψης και προόδου. Η χώρα δανείζεται σήμερα με επιτόκια μικρότερα αυτών της Γαλλίας και της Ιταλίας, ενώ σε κάθε διεθνή πρόσκληση δανεισμού μας προσφέρονται δεκαπλάσια κεφάλαια από τα ζητούμενα, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στην οικονομία μας.

Η χώρα κουβαλά παθογένειες δεκαετιών που αγγίζουν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ακόμη και αυτά που δίδαξαν την διαφθορά και σήμερα δηλώνουν αναμάρτητα. Η σημερινή κυβέρνηση δεν ξέφυγε από την αρνητική αυτή παράδοση. Και πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς; Πώς μέσα σε 7 χρόνια θα διόρθωνε όλες τις παθογένειες δεκαετιών στη συμπεριφορά πολιτικών και πολιτών; Αυτό που την διαφοροποιεί από τα άλλα κόμματα είναι ότι δεν κρύβει τα προβλήματα αυτά κάτω από το χαλί τα φέρνει στην επιφάνεια προς διερεύνηση και αντιμετώπιση τους. Θα χρειαστούν χρόνια για να εξαλειφθούν αλλά η αρχή έγινε.

Η χαοτική και ασύνδετη αντιπολίτευση μη έχοντας μια συνεκτική κυβερνητική πρόταση προβάλει μόνο τις γνωστές παθογένειες, ενώ έχει μηδενιστική, a priori απορριπτική στάση σε ό,τι προτείνει η κυβέρνηση. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησης διαρκώς να μην αφήνονται έρμαια των συνωμοσιολόγων, την μηδενιστών, των ανερμάτιστων πολιτικών και κάποιων πρώην αρχηγών της με κακοήθες σύνδρομο στέρησης εξουσίας. Μερικές από τις επιτυχίες της σημερινής κυβέρνησης είναι αναμφισβήτητα οι παρακάτω:

Είναι ίδια η αμυντική θωράκιση της χώρας σήμερα με αυτήν προ μόλις λίγων ετών; Είχε ποτέ η χώρα την προοπτική να διαθέτει μέχρι το 2030 περίπου 200 πολεμικά αεροσκάφη 4,5/5ης γενιάς, κατατάσσοντας μας στην 2η πιο άρτια και σύγχρονη αεροπορία στην Ευρώπη; Είχε ποτέ πριν η χώρα την ισχυρή κάλυψη του Αιγαίου με 4 υπερσύγχρονες κορβέτες και άλλες τόσες υπερσύγχρονες φρεγάτες, συν τα 5 εκσυγχρονισμένα υποβρύχια; Είχε ποτέ πριν η Ελλάδα την ανάπτυξη εγχώριας καινοτόμου αμυντικής βιομηχανίας αιχμής σε drones, radars, εργαλεία ηλεκτρονικού πολέμου; Οι πρόοδοι αυτές διασφαλίζουν κατά το δυνατόν την ειρήνη με τον αναθεωρητικό μεγάλο γείτονα και την καθιστούν διεθνώς σεβαστή και μάλιστα λίγα χρόνια μετά την τεράστια χρεοκοπία που λίγο έλειψε να μας καταστρέψει, μετατρέποντας μας σε χώρα παρία.

Είναι ίδια η αγορά εργασίας σήμερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της χρεοκοπίας; Η ανεργία έπεσε από το 18,5% στο 7,5% με 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι ίδιος ο κατώτατος μισθός σήμερα που πλησιάζει στα 920 σε σχέση με τα 630 € πριν μόλις 6 χρόνια; Προφανώς και χρειάζεται περαιτέρω σοβαρή αύξηση του αλλά η κατάσταση έχει βελτιωθεί κατά περίπου 45%.

Πριν μόλις λίγα χρόνια οι διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις στη χώρας μας ήταν ελάχιστες, σήμερα έχουν υπερπολλαπλασιαστεί. Η Ελλάδα προσελκύει σήμερα πολύ περισσότερες διεθνείς επενδύσεις από ό,τι πριν 5–10 χρόνια. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 2025 οι καθαρές ροές άμεσων ξένων επενδύσεων παρέμειναν πολύ υψηλές, στα περίπου €12 δισ. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον “εκτός ραντάρ” για διεθνείς επενδυτές. Θεωρείται πια ως χώρα της ΕΕ με σταθερότερο μακροοικονομικό προφίλ, πύλη για την ΝΑ Ευρώπη / Ανατολική Μεσόγειο και αγορά με ενδιαφέρον σε ενέργεια, logistics, τουρισμό, data/tech και ακίνητα.

Μόνο οι υπέργηροι πολίτες θυμούνται πλέον πως εξασφάλιζαν ένα πιστοποιητικό του δημοσίου πριν μόλις λίγα χρόνια. Αυτοί μόνο θυμούνται ότι για να εκδοθεί η σύνταξη τους και το εφάπαξ περίμεναν χρόνια, όταν σήμερα αυτά εκδίδονται εντός λίγων εβδομάδων, άντε μηνών. Τα τελευταία 7 χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων πιστοποιητικών και εγγράφων εκδίδονται ηλεκτρονικά από το σπίτι και οι αιτήσεις και συναλλαγές με το κράτος είναι σχεδόν όλες ηλεκτρονικές από το κινητό μας ή τον οικιακό υπολογιστή μας. Αυτή η πρόοδος στην πάταξη της γραφειοκρατίας και της έλλειψης διαφάνειας καθώς και του κυρίαρχου για χρόνια παλαιοκομματικού ρουσφετιού δεν έγινε με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, ούτε με τα ευχολόγια της αντιπολίτευσης που τις χαρακτήριζαν τεχνοφασισμό! Κάποιοι στην σημερινή κυβέρνηση δούλεψαν σκληρά γι αυτήν την ασύλληπτη πριν μόλις λίγα χρόνια πρόοδο, κινητοποιώντας με έμπνευση εξαίρετους δημόσιους υπαλλήλους.

Η κοινωνία μας και οι υπεύθυνοι ορθολογιστές πολίτες οφείλουν να πιέζουν την εκάστοτε κυβέρνηση και την σημερινή για την διόρθωση των μηχανισμών της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας, του κομματικού πελατειασμού. Ο μηδενισμός όμως και η άκριτη πίστη σε μεθοδευμένες υπερβολές ότι η χώρα καταρρέει, που έχουν εργολαβικά αναλάβει κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιόκτητα των ολιγαρχών που έχασαν την ευχέρεια προνομιακής ενθυλάκωσης του δημοσίου χρήματος, δεν βοηθά τον τόπο και το μέλλον του. Πλησιάζοντας προς τις εκλογές τον επόμενο χρόνο οι υπεύθυνοι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται ώστε να διακρίνουν τους τυχοδιώκτες, τους ανεύθυνους πολιτικάντηδες από αυτούς τους πολιτικούς και τα κόμματα που πραγματικά ενδιαφέρονται και πασχίζουν για το μέλλον της πατρίδας, διορθώνοντας με ειλικρίνεια και παρρησία τα λάθη τους. Η χώρα δεν αντέχει ακυβερνησία και λαϊκίστικη ανευθυνότητα μέσα στην παγκόσμια καταιγίδα που ξεκίνησε και που σαρώνει όλες τις μεταπολεμικές βεβαιότητες και που δεν πρόκειται να ηρεμήσει σύντομα. Η χαλαρότητα της Μεταπολίτευσης μπορεί να αποβεί σήμερα μοιραία.

