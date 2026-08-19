Οι δύο λόγοι που ο Κ. Μητσοτάκης επιμένει να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027 - iefimerida.gr

Πεποίθηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι το κυβερνών κόμμα έχει τον μηχανισμό, τις δυνατότητες και την εμπειρία να αντεπεξέλθει σε έναν προεκλογικό μαραθώνιο μέχρι την άνοιξη, σε αντίθεση με τους αντιπάλους της ΝΔ που δεν διαθέτουν τα ανάλογα… καύσιμα στη δεξαμενή τους.

Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε για λίγο στην Αθήνα και το Μέγαρο Μαξίμου αυτή την εβδομάδα, για να δώσει κατευθύνσεις σε στενούς συνεργάτες του και να δει ορισμένους φακέλους, και στη συνέχεια επέστρεψε στα Χανιά. Ενώ, κυβερνητικά στελέχη που έμειναν στο γραφείο τους μέχρι τις παραμονές του Δεκαπενταύγουστου σχεδιάζουν να επιστρέψουν το προσεχές Σαββατοκύριακο. Είναι άλλο ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει την οριστική απόφαση του πρωθυπουργού οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη. Σε διαφορετική περίπτωση, η 17η Αυγούστου θα έβρισκε άπαντες στις θέσεις τους και τον κ. Μητσοτάκη ήδη σε περιοδείες.

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Η απόρριψη των εισηγήσεων για κάλπες το φθινόπωρο, έδωσε σε όλους την ευκαιρία να πάρουν μία μεγαλύτερη ανάσα πριν ξεκινήσει ο προεκλογικός μαραθώνιος των επόμενων μηνών. Ένας μαραθώνιος με υψηλό τέμπο και αυξημένη ταχύτητα από τον κυβερνητικό και κομματικό μηχανισμό, όπως έχει ζητήσει από όλους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοδυναμίας ή, τουλάχιστον, να προσεγγίσει η ΝΔ το ποσοστό που την εξασφαλίζει.

Γιατί επιμένει για εκλογές την άνοιξη ο Μητσοτάκης

Πεποίθηση του κ. Μητσοτάκη είναι ότι το κυβερνών κόμμα έχει τον μηχανισμό, τις δυνατότητες και την εμπειρία να αντεπεξέλθει σε αυτόν το ρυθμό, σε αντίθεση με τους αντιπάλους του. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ήδη φυλλορροεί σε στελέχη και δημοσκοπικά ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ έχει υποχωρήσει αμετάκλητα, κατά την κρίση «γαλάζιων» στελεχών, στην τρίτη θέση, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν μπορεί να απειλήσει τη ΝΔ.

Η εκτίμηση πως όσο περνούν οι επόμενοι μήνες η εικόνα αυτή θα ενισχύεται, καθιστώντας τη ΝΔ κυρίαρχη πολιτική δύναμη και παράγοντα σταθερότητας την ώρα της κάλπης είναι κυρίαρχη στο πρωθυπουργικό γραφείο.

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Ο δεύτερος λόγος για την επιλογή της άνοιξης είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που ολοκληρώθηκαν στο τέλος Ιουλίου δείχνουν ότι η ΝΔ έχει παγιωθεί στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, όμως, αυτό το ποσοστό απέχει από την αυτοδυναμία. Ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι εκλογές τον Σεπτέμβριο θα εξασφάλιζαν την αυτοδυναμία, άρα, θα μείωναν τη διάρκεια ζωής της κυβέρνησης και θα έφερναν νωρίτερα μία ενδεχόμενη απώλεια της εξουσίας.

Τώρα, «έχουμε μπροστά μας 9 σχεδόν μήνες για να καλύψουμε το απαιτούμενο έδαφος και να πετύχουμε το στόχο μας», σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, τα οποία διατηρούν την αισιοδοξία τους για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να κλείσει μέτωπα και να επανασυσπειρώσει δυνάμεις.

Βέβαια, σε αυτή τη διαδρομή δεν απουσιάζουν οι κακοτοπιές, τις οποίες επισημαίνουν όσοι θεωρούν πως εγκυμονεί κινδύνους η επιλογή για εξάντληση -σχεδόν- της τετραετίας. Η συνεχιζόμενη κρίση στα Στενά του Ορμούζ δημιουργεί ανησυχία για τον πληθωρισμό τον χειμώνα και τις τιμές της ενέργειας.

Η ακρίβεια ήδη κοστίζει στην κυβέρνηση και αποτελεί το βασικό πεδίο κοινωνικής δυσαρέσκειας. Το οικονομικό επιτελείο και το Μέγαρο Μαξίμου πιστεύουν πως η ελληνική οικονομία έχει αντοχές και ο προϋπολογισμός τη δυνατότητα για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες. Επίσης, ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον που παράγει κρίσεις έχει αποδειχτεί πως μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος της κυβέρνησης εφόσον κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Και ο κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων τους επόμενους μήνες, ορίζοντας τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης με τα άλλα κόμματα και να κριθεί στο τέλος της διαδρομής. Τον Μάιο του 2027.