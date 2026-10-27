Οι οδηγίες στους 4 νέους εκπροσώπους της ΝΔ -Οι τρεις κινήσεις Κυρανάκη για ανανέωση και το παρασκήνιο της επιλογής - iefimerida.gr

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας η Πορφυλένια Κανελλοπούλου, η Πώλα Δαμιανού, ο Χρήστος Λαγκαδιανός και ο Οδυσσέας Νασιμπιάν, τα τέσσερα στελέχη της γενιάς των 30άρηδων που αναλαμβάνουν ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ.

Οι νέοι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου του κυβερνώντος κόμματος, ένα 24ωρο πριν από την επίσημη ανακοίνωσή τους συναντήθηκαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων τους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση της νέας γενιάς στον δρόμο προς τις εθνικές κάλπες, ζητώντας από τους νέους αναπληρωτές εκπροσώπους της ΝΔ να «μιλήσουν στη νέα γενιά για το έργο της κυβέρνησης».

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Η κεντρική αποστολή των νέων εκπροσώπων είναι να απευθυνθούν στους συνομηλίκους τους, με αιχμή στους νέους της περιφέρειας. Εξάλλου, ένας παράγοντας που δόθηκε βαρύτητα στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η ενίσχυση της παρουσίας στα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης, με στόχο την προβολή του κυβερνητικού έργου στο σύνολο της επικράτειας. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η εκπρόσωπος Τύπου, Αλεξάνδρα Σδούκου, και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης.

Τα τέσσερα νέα στελέχη που εντάχθηκαν στο επικοινωνιακό team της ΝΔ επελέγησαν από τον γραμματέα του κόμματος Κ. Κυρανάκη και προέρχονται από τους κόλπους της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και της ΟΝΝΕΔ, με την Πειραιώς -πέρα από το μήνυμα της ανανέωσης- να δίνει το στίγμα ότι δείχνει εμπιστοσύνη στα στελέχη της νέας γενιάς, επενδύοντας σε φρέσκα πρόσωπα σε κομβικές θέσεις, στο πλαίσιο του προεκλογικού σχεδιασμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος ο σημερινός γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης, το 2016 αξιοποιήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, σε ηλικία 29 ετών, με την Πειραιώς να επιδιώκει να συνεχίσει να «χτίζει» στελέχη, δίνοντας ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα.

Η ανακοίνωση των νέων αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί την πρώτη από τις τρεις βασικές κινήσεις στο πλαίσιο της ανανέωσης του κυβερνώντος κόμματος ενόψει προεκλογικής περιόδου, που σχεδιάζει ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με το βλέμμα στο «άνοιγμα» της ΝΔ στα νεανικά κοινά. Το πρώτο βήμα γίνεται με την ενίσχυση της επικοινωνιακής ομάδας με στελέχη της γενιάς των 30άρηδων και θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα ανασχηματισμός στα κομματικά όργανα με σαφές στίγμα της αξιοποίησης προσώπων από τη νέα γενιά. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται η φιλοσοφία για τη συγκρότηση των «γαλάζιων» ψηφοδελτίων με 30άρηδες υποψήφιους βουλευτές στις λίστες της Αττικής και της περιφέρειας.

Αναβαθμισμένος είναι ο ρόλος της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, που αναλαμβάνει τον συντονισμό της ομάδας των αναπληρωτών εκπροσώπων, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας του κόμματος και την αποτελεσματικότερη προβολή των θέσεων και των πρωτοβουλιών του.

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To who is who των 4 νέων αναπληρωτών εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ

Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου είναι δικηγόρος Αθηνών, με καταγωγή από την Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στο «Law and Economics» του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» του ΕΚΠΑ.

Ασκεί μαχόμενη δικηγορία, κυρίως στο Αστικό και Εταιρικό Δίκαιο. Ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής και διετέλεσε Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Ενημέρωσης και Εκπρόσωπος Τύπου της ΟΝΝΕΔ. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Επικρατείας.

Η Πορφυλένια Κανελλοπούλου

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Οδυσσέας Νασιμπιάν

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν είναι δικηγόρος και Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης. Γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη το 1998 και είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το 2022 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο. Εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος το 2019 και ανέλαβε αρμοδιότητες στους τομείς Νέων Τεχνολογιών, Καινοτομίας, Νέας Γενιάς και Συμμετοχικότητας. Την περίοδο 2022-2023 διετέλεσε αντιδήμαρχος Καθαριότητας και αναπληρωτής δήμαρχος.

Έχει εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στο Chisinau Urban Forum του δικτύου Learning Cities της UNESCO και έχει συμμετάσχει σε δράσεις νεολαίας και ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+.

Ο Οδυσσέας Νασιμπιάν

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Χρήστος Λαγκαδιανός

Ο Χρήστος Λαγκαδιανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με κατεύθυνση στον Τουρισμό, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εκστρατειών και στην πολιτική επικοινωνία.

Είναι συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος του Debate House, μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου μέσω οργανωμένων συζητήσεων και εκπαιδευτικών δράσεων. Διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Ρεθύμνου και εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ. Είναι εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Χρήστος Λαγκαδιανός

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Πώλα Δαμιανού

Η Πώλα Δαμιανού είναι δικηγόρος, πολιτικός επιστήμονας και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, με καταγωγή από τη Δράμα. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Δίκαιο στο City University of London.

Δραστηριοποιήθηκε στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019 εξελέγη Κοινοτική Σύμβουλος στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων και ανέλαβε πρόεδρος της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου. Στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α' Αθηνών.

Η Πώλα Δαμιανού