Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου ήταν στην πτήση της Aegean προς Βιέννη που απείλησαν με βόμβα -Η ανάρτησή του - iefimerida.gr

Στην πτήση της Aegean προς Βιέννη βρισκόταν και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.

Ποστάροντας μια φωτό του από τη Βιέννη έγραψε:

«Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε.

Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη εργασίας»

Nωρίτερα, κατά την απογείωσή του από την Αθήνα είχε ποστάρει βίντεο γράφοντας «φεύγοντας από την Αθήνα».