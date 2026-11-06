O Τσίπρας πήγε στη διαδήλωση στο Παρίσι! «Αλληλεγγύη στους νέους, στα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό» - iefimerida.gr

Στους δρόμους του Παρισιού βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.



Με φόντο συγκεντρωθέντες, ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης στον γαλλικό λαό. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αισθάνθηκε χρέος να ανταποδώσει τη στήριξη που είχαν προσφέρει οι Γάλλοι στην Ελλάδα πριν από 11 χρόνια, όταν οι Έλληνες διεκδικούσαν μια καλύτερη ζωή, απέναντι στις πολιτικές λιτότητας.



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«Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές και εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω. Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας. Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους» είπε ο κ. Τσίπρας.



Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα



«Ήρθα στο Παρίσι να εκφράσω έμπρακτα την αλληλεγγύη μου στους νέους, στα συνδικάτα και στον γαλλικό λαό, που υπερασπίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, το δικαίωμα των νέων σε ένα καλύτερο μέλλον.

Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης βρίσκεται εδώ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν. Νέοι, εργαζόμενοι, άνθρωποι που ασφυκτιούν από τις εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Διεκδικούν περισσότερη δημοκρατία. Διεκδικούν τερματισμό του πολέμου που μας έχει οδηγήσει ως εδώ.

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Διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές.

Κυρίως έχει σημασία ότι νέοι άνθρωποι κατά χιλιάδες βρίσκονται στους δρόμους.

Η Γαλλία σήμερα στέλνει ένα μήνυμα, ένα μήνυμα αντίστασης απέναντι στις πολιτικές που διαλύουν την κοινωνία.

Σε μια Ευρώπη που βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι οι Ευρωπαίοι ηγέτες με τις επιλογές τους πυροβολούν τα πόδια τους. Στρώνεται πρόσφορο έδαφος για την Ακροδεξιά.

Όλοι μας σήμερα είμαστε με τους Γάλλους διαδηλωτές και εγώ σήμερα βρίσκομαι εδώ και για έναν λόγο παραπάνω.

Διότι αισθάνομαι χρέος και καθήκον να ανταποδώσω και να ανταποδώσουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έδειξε ο γαλλικός λαός απέναντι στον ελληνικό λαό, όταν πριν από έντεκα χρόνια βρισκόμασταν στους δρόμους διεκδικώντας μια καλύτερη ζωή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο απέναντι στις πολιτικές της λιτότητας. Οι ίδιοι λόγοι είναι που βγάζουν σήμερα τους Γάλλους στους δρόμους.

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Η νίκη των Γάλλων διαδηλωτών απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μακρόν θα είναι νίκη για λογαριασμό όλων των λαών της Ευρώπης.

Οι δυνάμεις της Αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στη Γαλλία, πρέπει να διατηρούν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας. Η Αριστερά πρέπει να διεκδικεί μια δικαιότερη Ευρώπη και όχι τη διάλυσή της, η οποία αποτελεί επιλογή της Ακροδεξιάς».