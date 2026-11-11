Ο Τσίπρας μπήκε σε χωράφι και ράβδιζε ελιές στην Πρέβεζα -Η κίνηση που προκάλεσε αίσθηση - iefimerida.gr

Συνάντηση με ελαιοπαραγωγούς είχε στον Ελαιώνα της Πρέβεζας ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας,﻿ και εθεάθη να ραβδίζει ελιές με το ειδικό μηχάνημα, κίνηση που προκάλεσε σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η σοδειά είναι καλή, ικανοποιητική. Οι τιμές όμως έχουν πάρει την κατιούσα. Ακούγεται 2 με 3 ευρώ, ενώ το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλότερο. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Άλλοι εγκαταλείπουν το ελαιόδεντρο», σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «πολλοί ελαιοπαραγωγοί αναρωτιούνται φέτος αν αξίζει καν τον κόπο να μαζέψουν τις ελιές τους».

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«Το 'χω παιδιά, το 'χω, θα 'ρθω του χρόνου να βοηθήσω», είπε αστειευόμενος ο πρώην πρωθυπουργός μετά το ράβδισμα της ελιάς.

Μιλώντας στον φακό μέσα από το χωράφι, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ δήλωσε ότι θα πρέπει «η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τώρα τον μηχανισμό De Minimis για τις αποζημιώσεις», υποστηρίζοντας ότι μόνο αυτό δεν αρκεί, αλλά «απαιτείται ένα εθνικό σχέδιο προστασίας της ελαιοκομίας και του ελαιολάδου».

«Το ελαιόλαδο είναι από τα πιο ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής γης. Είναι ακρογωνιαίος λίθος της μεσογειακής διατροφής, είναι εθνικός πλούτος, είναι πολιτιστική κληρονομιά. Και για αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε με κάθε τρόπο» κατέληξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.