Ο σύζυγος της αείμνηστης Γεννηματά διαψεύδει τον Τσίπρα: Δεν υπήρξε πρόταση συγκυβέρνησης, φοβόταν τη Φώφη - iefimerida.gr

Ακόμα μία διάψευση έρχεται από το στενό περιβάλλον της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά σχετικά με όσα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, «Ιθάκη».

Μετά τον Μανώλη Όθωνα, στενό συνεργάτη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ το 2015, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά τον Αλέξη Τσίπρα και την περιβόητη πρόταση για συγκυβέρνηση, ήρθε μία ακόμα διάψευση, ξανά από αυτήκοο μάρτυρα.

Αυτή τη φορά τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα διαψεύδει ο σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, μιλώντας στην εκπομπή «Το 'χουμε» στον ΣΚΑΪ.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ' έξιν ψεύτης, δεν έγινε ποτέ πρόταση συγκυβέρνησης»

Όπως είπε ο άνθρωπος που ζούσε κάθε εξέλιξη δίπλα στην τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

«Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ' έξιν ψεύτης, νομίζω είναι γνωστό και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Αυτό το ενδεχόμενο το είχαμε συζητήσει πριν τις εκλογές με τη Φώφη και είχαμε εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτή η πρόταση, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φοβόταν το ΠΑΣΟΚ και αυτό που φοβόταν ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα απορροφούνταν από το ΠΑΣΟΚ και όχι το αντίστροφο.

Η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή μας βγήκε αληθινή. Όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα μεταξύ των αρχηγών, ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση, ποτέ, και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το λέει, θεωρώντας ότι ''πες πες κάτι θα μείνει''. Και αυτό δείχνει και το ποιόν του ανθρώπου, ότι δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος».