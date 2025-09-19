Ο ΠτΔ συναντήθηκε με τον Λι Σι, ανώτερο αξιωματούχο του ΚΚ Κίνας -«Εκπροσωπούμε δύο πανάρχαιους πολιτισμούς» - iefimerida.gr

Το άριστο κλίμα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας επιβεβαιώθηκε κατά την συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Λι Σι, μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι Ελλάδα και Κίνα, από τη σύναψη των διπλωματικών τους σχέσεων το 1972, αναπτύσσουν διαρκώς τη διμερή τους συνεργασία, πάντοτε στη βάση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τόνισε, επίσης, ότι οι δύο χώρες, εκπροσωπώντας δύο πανάρχαιους πολιτισμούς, συνεργάζονται στενά στον τομέα του πολιτισμού και ευχαρίστησε την Κίνα για τη στάση αρχών που τηρεί ως προς το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ακολούθως, ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ανησυχία του για τις πολλαπλές κρίσεις που μαστίζουν τον σύγχρονο κόσμο, όπως οι ένοπλες συρράξεις στην Ουκρανία, στη Γάζα και αλλού. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου της Κίνας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αποκατάσταση συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας στη βάση του διεθνούς δικαίου. Εξέφρασε δε τη βούληση της Ελλάδας, υπό την ιδιότητα του μη μόνιμου κράτους μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργαστεί με την Κίνα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο ΠτΔ Κ. Τασούλας συναντήθηκε με τον Λι Σι, ανώτερο αξιωματούχο του ΚΚ Κίνας -Φωτογραφία: Aris Oikonomou / SOOC

Τέλος, ο κ. Τασούλας καλωσορίζοντας τον κ. Λι Σι στην Αθήνα, εξέφρασε τα αισθήματα εκτίμησης προς το πρόσωπο του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά του, ο κ. Λι Σι ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και μετέφερε το μήνυμα του Κινέζου Προέδρου υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας σε όλους τους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στο εμπόριο, τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Τόνισε, ακόμη, ότι Ελλάδα και Κίνα, ως αρχαίοι πολιτισμοί, αναπτύσσουν διαρκώς τον μεταξύ τους διάλογο και τη συνεργασία, προς όφελος και των δύο λαών.