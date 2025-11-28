Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup -Η επιστολή του - iefimerida.gr

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup υπέβαλε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Αντίπαλος» του Έλληνα υπουργού για την προεδρία είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού.

Στην επιστολή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζει τέσσερις κοινές προτεραιότητες και μία κατευθυντήρια αρχή για τη διαμόρφωση του έργου του Eurogroup:

Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU)— Απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και επενδύσεων

Ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς

Το ψηφιακό ευρώ και η τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης

Διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης

Κατευθυντήρια αρχή: Ένα Eurogroup εστιασμένo, ευέλικτo και χωρίς αποκλεισμούς

Στις 11 Δεκεμβρίου η εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup

Η εκλογή του νέου προέδρου θα πραγματοποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 11 Δεκεμβρίου.

Ο πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των υπουργών του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 της Συνθήκης για το Eurogroup, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους.

Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτήν την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν στη συνέχεια την ευκαιρία να αποσύρουν την αίτησή τους.

Η ψηφοφορία θα διεξάγεται μέχρι να επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους.

Πρόεδρος του Eurogroup μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά από κράτος-μέλος της ζώνης του ευρώ.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εν ενεργεία μέλος του Eurogroup κατά τον χρόνο της εκλογής.

Ο πρόεδρος εκλέγεται για θητεία δυόμισι ετών και η θητεία μπορεί να ανανεωθεί.