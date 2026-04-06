Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιέζει τη ΝΔ στην κεντρική Μακεδονία -Αναζητούνται υποψήφιοι σε Β’ Θεσσαλονίκης και Σέρρες - iefimerida.gr

Προβληματισμός καταγράφεται στη ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα, με αφορμή τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εμπλέκονται «γαλάζιοι» βουλευτές από την Κεντρική Μακεδονία.



Στις περιοχές αυτές κυριαρχεί το αγροτικό στοιχείο και ήταν εκλογικές περιφέρειες όπου ήδη από τις ευρωεκλογές του 2024 η ΝΔ κατέγραψε σημαντικές εκλογικές απώλειες.

Για παράδειγμα, στις Σέρρες το ποσοστό του κυβερνητικού κόμματος υποχώρησε σε σχέση με αυτό των εθνικών εκλογών σχεδόν κατά 15% (από 45,6% σε 30,95%) και στη Β’ Θεσσαλονίκης κατά 13% (από 40,1% σε 27,15%). Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, όπου το πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους ήταν έντονο, η εμπλοκή «γαλάζιων» βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σχεδόν καθολική.



Το πρόβλημα στις Σέρρες



Στις Σέρρες και οι 4 βουλευτές του νομού αναφέρονται στις μέχρι στιγμής δικογραφίες, ενώ ήδη ο Κώστας Καραμανλής έχει ανακοινώσει την απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος.

Στη Β' Θεσσαλονίκης δύο από τους τρεις βουλευτές έχουν εμπλοκή στις σχετικές δικογραφίες, γεγονός που δυσκολεύει την πορεία από εδώ και πέρα της ΝΔ προς τις εθνικές εκλογές.



Στις Σέρρες είναι γενικός και έντονος ο προβληματισμός ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο γιατί και οι 4 βουλευτές εμπλέκονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή δημιουργεί ένα μεγάλο πολιτικό κενό στο νομό, που ας μην ξεχνάμε ότι είναι η έδρα του καραμανλισμού, καθώς από εδώ κατάγεται ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Θυμίζουμε ότι ο αδελφός του ιδρυτή της ΝΔ, Αχιλλέας Καραμανλής, πατέρας του σημερινού βουλευτή της ΝΔ, εκλεγόταν στο νομό συνέχεια από το 1963 μέχρι και το 2012, στην αρχή με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη ΝΔ. Στη συνέχεια, τον διαδέχθηκε ο Κώστας Καραμανλής, εκλεγόμενος βουλευτής από το 2015 και μετά, εξασφαλίζοντας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις μέχρι σήμερα -και παρά την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών μετά την τραγωδία στα Τέμπη- την πρώτη σε σταυρούς θέση. Η απόφαση του κ. Καραμανλή να μην είναι ξανά υποψήφιος σημαίνει ότι στο νομό Σερρών, για πρώτη φορά, δεν θα υπάρχει υποψήφιος βουλευτής με το όνομα «Καραμανλής».



Πέραν τούτου, τόσο Τάσος Χατζηβασιλείου, που ήταν δεύτερος βουλευτής το 2023, όσο και η Φωτεινή Αραμπατζή και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης που ακολουθούσαν, βγαίνουν ελαφρώς «τραυματισμένοι» από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι η ανάγκη ανανέωσης και ενίσχυσης του ψηφοδελτίου είναι αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω από απαραίτητη.



Τα νέα ονόματα



Ποια νέα ονόματα ακούγονται; Ένα είναι ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ένα δεύτερο ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά, Δημήτρης Νότας, ενώ ακούγεται ότι μια θέση στο ψηφοδέλτιο θα μπορούσε να έχει ο γιος του πρώην βουλευτή Τάσου Καρυπίδη, Δημήτρης.



Η Β' Θεσσαλονίκης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ



Στη Β' Θεσσαλονίκης τώρα, μια εκλογική περιφέρεια με επίσης έντονο το αγροτικό στοιχείο, στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν εμπλακεί ο βουλευτής Φάνης Παπάς (ΟΠΕΚΕΠΕ 1) και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος και αναγκάστηκε σε παραίτηση από τη θέση του υφυπουργού Υγείας την περασμένη εβδομάδα.

Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια εντείνεται και από το γεγονός ότι ο δεύτερος βουλευτής του νομού, Θόδωρος Καράογλου, ο οποίος εκλέγεται εδώ από το 2004, έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στις εκλογές του 2028, ενώ δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του 2027, αδυνατίζοντας έτσι το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο.



Η Πατουλίδου και ο Γιουτίκας



Και εδώ η ανάγκη για νέα ονόματα είναι μεγάλη. Σενάρια θέλουν τη Βούλα Πατουλίδου να είναι μια τέτοια περίπτωση, με την Ολυμπιονίκη του 1994 να μην έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της. Πολλοί θεωρούν επίσης ότι μια καλή υποψηφιότητα θα μπορούσε να είναι ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο οποίος όμως και αυτός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στις εκλογές του 2028. Στα ονόματα που ακούγονται για τη Β' Θεσσαλονίκης είναι ακόμη ο σημερινός πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Σίμος Διαμαντίδης, και ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της ΕΛΑΣ Λάζαρος Μαυρόπουλος.