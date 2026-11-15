Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση Art Athina

65 αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό φιλοξενούνται στην Art Athina, που αποτελεί και φέτος τη μεγαλύτερη εικαστική συνάντηση σύγχρονης τέχνης.

Το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεναγήθηκε στην Art Athina από τη Γιάννα Γραμματοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης και τον Βαγγέλη Χαραλάμπους.

Η φετινή έκθεση φιλοξενείται στον χώρο Onassis Ready στην περιοχή του Ρέντη.

