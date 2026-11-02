Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της ΔΑΟΕ την Τρίτη - iefimerida.gr

Σε εκδήλωση για τα δύο χρόνια της λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) θα μιλήσει την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 18:00.
Νωρίτερα, στις 10 το πρωί, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9 και στους δημοσιογράφους Τάκη Χατζή και Αθηναΐδα Νέγκα.
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