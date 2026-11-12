Στο Δουβλίνο ο Μητσοτάκης: Το «ευχαριστώ» στην ΕΕ για τη στήριξη για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, δεν θα πάει ο Ερντογάν στην «Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα»

Την ώρα που το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo θα προσεγγίζει τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου για να εκκινήσει τις εργασίες του, ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Δουβλίνο για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπου δεν θα συμμετάσχει φέτος ο κ. Ερντογάν.

Έτσι, εν μέσω έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, θα αποφευχθεί μια συνάντηση ακόμα και στον… διάδρομο, που τη δεδομένη στιγμή δεν θα λειτουργούσε εποικοδομητικά.

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Η ελληνική πλευρά πιστεύει ότι βγαίνει κερδισμένη από το διπλωματικό μπρα-ντε-φερ των τελευταίων ημερών, αφού δεδομένα οι άδειες για τις έρευνες δόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο, και το πλοίο θα προχωρήσει στις εργασίες του με βάση τις συντεταγμένες που χαράχθηκαν στις αντίστοιχες NAVTEX.

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας επιβεβαιώνει τον ελληνικό ισχυρισμό, αφού μιλάει για ενημέρωση της Τουρκίας χωρίς να ζητάει καμία άδεια, ενώ για το ακριβές περιεχόμενο θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς.

Με την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου στην πράξη, όπως τονίζουν κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές στην Αθήνα, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει λόγο να θέσει το θέμα σε μια Σύνοδο όπου η Τουρκία θα εκπροσωπηθεί από τον Φεριντούν Σινιρλίογλου, τον Τούρκο διπλωμάτη που είναι γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ.



Ωστόσο, στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που θα ακολουθήσει την Παρασκευή ο πρωθυπουργός αναμένεται να ευχαριστήσει τους ομολόγους του για τη στήριξη που παρείχαν στη χώρα μας αμέσως μετά την κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, όταν τόνισαν πως είναι παράνομο και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα για τρίτα κράτη.

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Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ψηλά στην ατζέντα Μητσοτάκη -Τα θέματα που θα θέσει στο Δουβλίνο

Στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσει σε πάνελ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και τις προσιτές τιμές ενέργειας, στο οποίο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ κ.ά.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης θα αναδείξει το θέμα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ως ζήτημα ασφάλειας και ευημερίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αποτυπώματος στην τεχνολογία και στην ΤΝ, με έμφαση στην καινοτομία, στις επενδύσεις και στην άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά.

Παράλληλα, θα προτάξει την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας ως στρατηγικού πλεονεκτήματος, μέσα από νέους εμπορικούς, ενεργειακούς και ψηφιακούς διαδρόμους, αλλά και την προστασία των θαλάσσιων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Θα εστιάσει, ακόμα, στην ανάγκη εξασφάλισης προσιτής ενέργειας και διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

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Η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή, δεν έχει στην ατζέντα την ενέργεια, που «καίει» αυτή την περίοδο όλη την Ευρώπη, αλλά εστιάζει στο θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η συζήτηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα επικεντρωθεί στη θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο τοπίο της TN, στο πώς θα ενισχύσει τη θέση της μέσω των απαιτούμενων υποδομών, αλλά και στις προκλήσεις της για την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία, όπως και στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για τη διακυβέρνηση της ΑΙ.

Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη σημειώνουν ότι έχει ήδη τοποθετηθεί από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο για την ανάγκη θέσπισης ενός ισχυρού και δεσμευτικού πλαισίου διεθνούς διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους που υπερβαίνουν τα δυνητικά οφέλη.

Είχε τονίσει ότι η αυτορρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν αποτελεί επαρκή λύση κι ότι χρειάζεται η συγκρότηση μιας ισχυρής ρυθμιστής αρχής, ενώ είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ιδιαίτερη ευθύνη των ΗΠΑ -όπου αναπτύσσονται τα πλέον προηγμένα μοντέλα- για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα καθορίσει το μέλλον της ΤΝ.

Αναμένεται, επίσης, να αναφερθεί στις ελληνικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.