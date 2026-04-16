Ο Κ. Μητσοτάκης θα συμμετέχει αύριο στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ -Συνάντηση και με την Κ. Γκίλφοϊλ - iefimerida.gr

Στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ θα συμμετάσχει αύριο, Παρασκευή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η τηλεδιάσκεψη που διοργανώνουν από κοινού ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Κιρ Στάρμερ, θα πραγματοποιηθεί στις 3 το μεσημέρι.
Λίγο αργότερα, στις 16.30, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ αργότερα, στις 18:30 θα υποδεχτεί τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Χουσεϊν αλ Σεϊχ.
